Названы самые частые способы обмана при переобувке

Автоэксперт Васильев рассказал о способах обмана на шиномонтаже

В шиномонтажных мастерских могут прибегать к разным способам обмана, чтобы увеличить затраты клиентов, сообщил автоэксперт Егор Васильев. Так, мастер может указать на критический износ шин клиента и предложить купить дешевые б/у покрышки. При этом специалист пояснил, что для летних моделей минимально допустимая высота протектора равна 1,6 мм. Но лучше всего ориентироваться на индикаторы износа, находящиеся в протекторе.

При покупке б/у резины, предлагаемой работниками шиномонтажа, Васильев советует проверить их износ и состояние. Особенно внимательно следует осмотреть внутреннюю часть покрышек.

Также возможен обман, связанный с колесными дисками. Сотрудники шиномонтажа могут заявить, что они кривые и необходима их правка на станке, что стоит недешево.

Ранее «За рулем» привел рассказ шиномонтажника о способах развода при переобувке. Так, у клиента могут потребовать дополнительную плату за очистку ступиц, навязывая эту операцию даже тем, кому она не требуется.

Могут сказать, что крепеж плохой — болты проржавели или резьбу сорвало, и достаточно купить новый крепеж в шиномонтаже. Если особо не вникать в процесс переобувки, крепеж и менять не будут — поставят ваш же, предупредил бывший сотрудник шиномонтажа.

Вентили нужно менять каждый сезон, — с этой фразы начинается еще один развод. В действительности решать вопрос о замене вентилей нужно исходя из их состояния.

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Источник: «Российская газета»