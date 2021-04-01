5 способов развода при переобувке: откровения шиномонтажника

Этот мастер больше не работает на шиномонтаже. А потому ничто не помешало ему рассказать обо всех хитростях, которыми пользуются мастера при разводе клиентов на деньги.

Способ 1. У машины грязные ступицы

Ступицы действительно надо периодически чистить от грязи — это чистая правда. И если при снятии колес выясняется, что они сильно загрязнены, за очистку действительно могут взять дополнительные деньги. Особо предприимчивые мастера быстро понимают, что это легкий способ заработать. И навязывают эту операцию даже тем, кому она не требуется.

Мнение эксперта

Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:

— В Москве чистка ступиц стоит около 500 рублей. Хотя шиномонтажник обязан это сделать бесплатно при каждой смене колес — оплачивается только обработка медной смазкой. Работа занимает минуту: пару раз пройтись металлической щеткой по ступице на каждом колесе и брызнуть из баллончика. Но в большинстве случаев за очистку просят денег. Давят на то, что ступица проржавела, с ней придется повозиться. Особо наивных и доверчивых раскручивают по полной.

Способ 2. Да тут болты проржавели!

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Часто процесс выкачивания денег из клиента начинается еще на стадии снятия колес. Вам могут сказать, что крепеж плохой — болты проржавели или резьбу сорвало. Но все поправимо: достаточно купить новый крепеж, причем здесь же, в шиномонтаже. Если особо не вникаете в процесс переобувки, крепеж и менять не будут — поставят ваш же. А новый (оплаченный вами) будет ждать следующего доверчивого клиента.

Мнение эксперта

Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:

— Развод с заменой крепежа очень распространенный. Прежде чем платить деньги, попросите мастера показать, в чем конкретно проблема. Посмотрите, есть ли коррозия. Если она уже начала есть железо, то резьба на шпильке будет вся ржавая. А если вам говорят, что у болта или гайки сбита грань, надо просить, чтобы предоставили две гайки для сравнения. Если резьба на шпильке сорванная, ее нужно либо снова нарезать, либо поменять шпильку.

При приемке машины обязательно просите, чтобы мастер прошелся динамометрическим ключом по всем болтам. Многие этой процедурой пренебрегают либо из-за нехватки времени (большой поток клиентов), либо убеждены, что действий пневмопистолетом вполне достаточно.

Способ 3. Вентили надо менять

Вентили нужно менять каждый сезон, — с этой фразы начинается еще один развод. Как правило, клиенты соглашаются, потому что сумма услуги смешная (в среднем 50–100 рублей с колеса). В действительности принимать решение о замене вентилей нужно исходя из их состояния. Если вентиль мягкий, а при сгибании не видно никаких трещин, эту услугу можно вычеркивать из заказ-наряда.

Мнение эксперта

Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:

— Вентили нужно менять по мере износа. Со временем резина рассыхается. Многое зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль и в каких климатических условиях. Резкие перепады температуры, вода, грязь способствуют тому, что вентиль начинает ссыхаться. Я, например, на своем автомобиле не менял вентили два года, и они по-прежнему в порядке.

Способ 4. Заправим шины азотом

Если переобуваться вы приехали не абы куда, а в раскрученный и дорогой шиномонтажный центр, вам наверняка предложат закачать колеса азотом. Аргументов несколько:

молекулы азота крупнее, чем молекулы воздуха, поэтому они не так быстро улетучиваются сквозь стенки шины. Так что подкачивать колеса нужно будет реже . Миф! Разница в размерах молекул совсем незначительная (0,3 нм против 0,32 нм). А при проколе шины, заправленные азотом и воздухом (в нем, кстати, содержится 78% азота), спускать будут одинаково.

. Миф! Разница в размерах молекул совсем незначительная (0,3 нм против 0,32 нм). А при проколе шины, заправленные азотом и воздухом (в нем, кстати, содержится 78% азота), спускать будут одинаково. азот повышает стабильность давления в шине, потому что коэффициент теплового расширения азота гораздо меньше, чем у воздуха. Это тоже миф: не «гораздо„, а „чуть-чуть“. Давление в шине в любом случае будет скакать от разогрева.

Это тоже миф: не «гораздо„, а „чуть-чуть“. Давление в шине в любом случае будет скакать от разогрева. колесо, накачанное азотом, легче того, в котором атмосферный воздух, так что можно сэкономить на бензине. Действительно легче, правда, колесо среднеразмерного кроссовера полегчает всего на несколько граммов. Поймать разницу в расходе топлива не удастся даже самыми точными приборами.

Мнение эксперта

Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:

— Закачка азота в шины — полнейшая ерунда. За все время, что я работал в шиномонтаже, никогда не предлагал эту опцию. И коллеги тоже. Просто потому, что услуга бесполезная.

Но если клиент будет настаивать — любой каприз за его деньги. У нас в шиномонтаже был случай, когда девушка попросила… поменять воздух в шинах. Выяснилось, что друзья посоветовали, что раз сейчас зима, то в шинах должен быть зимний воздух. Когда мы объяснили, что ее разыграли, она очень разозлилась и стала кричать на нас.

Способ 5. «Восьмерка» на колесе — надо править

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А вот это уже не навязываемая услуга, а неприкрытый обман. И речь тут идет не о 100–500 рублях дополнительных расходов, а о тысячах. При балансировке колеса мастер подвешивает на стенд самодельный «эксцентрик». В результате оборудование начинает демонстрировать высокую разбалансировку. Автомобилисту показывают, что диск кривой, и говорят, что его надо править, а удовольствие это не из дешевых.

Мнение эксперта

Виктор Губин, бывший сотрудник шиномонтажной мастерской:

— С задней стороны диска, в том месте, где он крепится к ступице, клеится тонкий магнит. Он создает так называемую «восьмерку», которую показывают клиенту и говорят, что надо править диск. Хотя на самом деле «восьмерку» на колесе практически невозможно исправить. Или шиномонтажнику придется угробить на диск минимум полдня.

Но посвящать клиента в детали никто не будет. С него возьмут несколько тысяч рублей, укажут в перечне работ пункт «правка диска» и отнесут диск на станок. Мастер выждет необходимую паузу и... отдаст уже «выправленный» диск. Да еще и продемонстрирует, мол, смотрите, какой он теперь ровный. Большинство на это ведется и даже благодарит за работу.

Развод — дело прибыльное

На правке дисков можно очень неплохо заработать. В сезон шиномонтаж Виктора обслуживал порядка 50 автомобилей в день, и каждому второму клиенту предлагали правку диска. Цена услуги стартует от 2000 рублей. Нетрудно подсчитать, что даже если соглашалась примерно половина автолюбителей, выручка от этой услуги всего за день составляла около 30 000 — 35 000 рублей.

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Обезопасить себя от развода в шиномонтажке непросто, ведь обычно автомобилиста просят остаться в клиентской зоне, а потому нет возможности следить за мастером. Но минимизировать ущерб для своего кошелька все же можно. Просто обговаривайте детали и сумму до начала работ. По возможности переобувайтесь в проверенных мастерских и не забывайте благодарить работников чаевыми, если результат вам понравился. В крупных центрах шиномонтажа услуги будут стоить дороже, зато и отстоять свою правоту проще — такие компании дорожат репутацией.

Три вопроса к бывшему мастеру шиномонтажа

— Как ты понимал, какого человека можно развести?

— Я завязывал разговор. Если человек внимательно меня слушает и соглашается, я понимаю — это «мой клиент». Важное значение имеет автомобиль, а точнее, его цена. Владельца машины стоимостью от двух миллионов рублей однозначно попытаются развести в шиномонтаже. Такой человек следит за своим автомобилем, но при этом сам в нем ковыряться вряд ли будет. Допустим, ко мне приезжают два клиента. Один на подержанной Шкоде Октавии, другой — на почти нулевом Мерседесе С-класса. В первом случае я попытаюсь накинуть парочку «лайтовых» опций, чтобы заработать копеечку. Во втором предлагаю сразу комплекс услуг, убедив владельца, что они все нужны.

— Руководство знало, что вы разводите клиентов?

— Кушать хотят все. Руководство за выполнение плана получает явно больший процент бонусами, чем простые работники. Все прекрасно понимают, что без лоха и жизнь плоха. Во многих сервисах за накрутку допопций мастеру полагается больший процент. Например, я за замену шин получал бонусами 25%, а за дополнительные услуги уже 35%. Условно, монтаж 14-дюймовых колес стоил 1000 рублей. А за чистку ступиц и замену вентилей дополнительно еще 700 рублей. То есть за пять минут зарабатывал с допов почти столько же, сколько за полчаса с шиномонтажа.

— А как не стать жертвой развода?

— Сложный вопрос. Многое зависит от того, насколько человек ленив. Если мне в шиномонтаже говорят «у тебя колесо кривое», я попрошу мастера его снять, почистить заднюю площадку на станке. Готов даже отдельно за это доплатить. То есть нужно стараться следить за действиями шиномонтажника. Это не всегда возможно. Но если вас позвали в цех, проявите максимум участия и выясните, действительно ли с колесом проблемы или на вас пытаются навариться.