Как совместить шиномонтаж с диагностикой: рекомендации экспертов

Сезонная замена колес — обязательная операция, которую каждый владелец выполняет дважды в год. Если вы перекидываете колеса сами, обязательно используйте возможность одновременно проверить самые важные детали и узлы автомобиля.

Подготовка и техника безопасности

Поскольку машину придется поддомкрачивать (где же обычному автовладельцу взять подъемник?), напомним о технике безопасности.

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Все работы проводите на сухой ровной площадке.

Вместо штатного домкрата хорошо бы обзавестись более надежным подкатным, а если такого нет, используйте страховочную подставку или, на худой конец, деревянный чурбак.

Колесо, расположенное по диагонали от снимаемого, заблокируйте парой противооткатных упоров.

Осмотрите место под домкрат на пороге — не проржавело ли оно? И не сминается ли при попытке поднять машину? Если да, попробуйте подложить брусок, который перераспределит нагрузку. Если не поможет — отложите шиномонтаж: вашей машине нужен совсем другой ремонт, ездить на ней опасно.

Рамные внедорожники и минивэны поднимаем за балку или раму, а не за кузов.

Откручивать и закручивать крепеж удобнее специальными ключами вместо штатных баллонников: крестовыми, шарнирными, г‑образными с удлиненными ручками. Затягивайте колеса разумным моментом: не выше 100 Н . м. Это означает, что при рукоятке ключа длиной 25 см сила не должна превышать 400 Н.

м. Это означает, что при рукоятке ключа длиной 25 см сила не должна превышать 400 Н. Не прыгайте на ключе, если крепеж не откручивается, — есть риск нанести себе травму, если ключ соскользнет с граней или сломается. Лучше наденьте на ключ удлинитель, например, подходящую по размерам трубу. Здесь самый удобный способ — использовать электрические гайковерты. Это инструменты ударного типа, а потому позволяют работать с крепежом даже на вывешенном колесе.

Если на колесах стоят секретки, убедитесь, что не потеряли оригинальную ключ-головку. Тщательно очистите секретку от грязи, иначе головка может соскользнуть и сорвать грани. Возьмите за правило: такой крепеж отворачивают первым, а заворачивают последним.

Теперь можно приступать к замене колес, а заодно и диагностике других систем автомобиля.

Не снимая колёс

Не ослабляя колесный крепёж, поддомкрачиваем машину и качаем каждое колесо в двух плоскостях. Это поможет обнаружить чрезмерные люфты: при вертикальном покачивании — в ступичных подшипниках и шаровых опорах, при горизонтальном — в рулевых тягах. Отличить люфт подшипника и шаровой можно, попросив помощника нажать педаль тормоза. Колодки зажмут диск и «устранят» люфт подшипника. Будьте осторожны: не все домкраты одинаково устойчивы!

Ведущее колесо должно прокручиваться тяжело, но ровно — коробка при этом должна находиться «в нейтрали». Неисправный ШРУС заявит о себе перещелкиваниями и ступенчатым перемещением. Неприводное колесо должно крутиться легко — без откровенного подклинивания.

Внимание к колесам

Сняли колесо — осматриваем его с внутренней стороны. Нет ли потерянных грузов, появившихся грыж, вмятин и прочих повреждений, которые снаружи незаметны? Все неисправности — на карандаш: чтобы осенью не оказаться у разбитого корыта, когда нужно будет срочно встречать зиму.

Обратите внимание на протектор: нет ли повышенного износа наружной или внутренней кромки, нет ли поперечной или продольной «пилы». Если что-то заметили, сразу же съездите на регулировку сход-развала — иначе пострадают и только что поставленные колеса.

Оцените состояние шпилек и болтов — не нужно ли их менять из-за деформированной резьбы. Вспомните, одинаковы ли болты для зимних и летних колёс. Если надеваете диски с нештатным диаметром отверстий, не забудьте установить проставочные кольца.

Тормозные диски и колодки

Осматриваем тормозные диски — не повреждена ли их поверхность, не изношены ли они сверх допустимого. Минимальную толщину дисков надо уточнить заранее — в интернете нетрудно найти данные почти для любой модели. Либо загляните в инструкцию по эксплуатации к автомобилю.

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Измерить диски непросто: буртик по окружности не дает подобраться со штангенциркулем к рабочим поверхностям. Простой выход из положения: подкладываем две монетки под щечки измерительного инструмента, а затем вычитаем из полученного результата их суммарную толщину.

Особое внимание — поверхности диска. Очень неприятна так называемая «дисковая чума», она же — ржавчина. Твердость этого окисла выше, чем стали, а потому колодки протираются гораздо быстрее. Варианта два: меняем на новые или протачиваем старые, если толщина позволяет. Кстати, некоторые сервисы протачивают диски, не снимая их с машины.

Оценить состояние колодок несложно: минимальная толщина накладок должна составлять 1,5–3 мм (см. инструкцию). Если износ выше — покупайте новые! Настоятельно советуем покачать плавающую скобу суппорта: должен чувствоваться свободный ход. Если его нет, тормозным механизмам понадобится либо ремонт, либо замена.

Шланги, трубки, цилиндры

У тормозных цилиндров нужно проверить пыльники — не порвались ли они? Не подтекает ли тормозная жидкость? У задних колёс заодно проконтролируйте состояние тросов стояночного тормоза — цела ли резиновая гофра, отсутствуют ли следы коррозии.

Убедитесь в целостности датчиков и проводки антиблокировочной системы тормозов. По крайней мере, внешне всё должно выглядеть пристойно: ничего не висит, не болтается. Проверьте, не слишком ли грязные венцы задающих дисков датчиков, нет ли на них металлической стружки?

Проверяем, не выпал ли шланг из крепления. Особенно пристально осматриваем соединение шланга с трубкой. Смотрим, не слишком ли трубка ржавая.

Подкрылки и кузов

Убедитесь, что подкрылки прочно сидят на местах, пистоны крепления на месте. Если подкрылок отвалится на высокой скорости, может пострадать не только ваша машина, но и соседняя. Заодно проверьте, не отрываются ли пластиковые брызговики.

Затем осмотрите лонжероны на предмет коррозии. Помните, что это — силовые элементы, на которых висит двигатель с коробкой передач, отводящие энергию удара от пассажирского отсека при аварии.

Подвеска

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Первым делом оцениваем состояние пружин — не обломаны ли крайние витки? Осматриваем амортизаторы — нет ли коррозии штока, не повреждены ли буферы? Легкие масляные отпотевания допустимы, а сильная течь — повод задуматься о замене.

Проверяем состояние стоек стабилизатора поперечной устойчивости — нет ли люфта и порванного пыльника. Целы ли пыльники шаровых опор и наконечников рулевых тяг. Нет ли трещин на рычагах подвески? На сайлент-блоках не должно быть откровенных разрывов или выпучивания резины.

Внимательно осматриваем пыльники ШРУСов: они должны быть покрыты сухой пылью. Проверните привод, чтобы осмотреть пыльники по всей окружности. Посветите фонариком на внутренний ШРУС — нет ли разброса смазки и повреждений.

В обратной последовательности

Колесо ставим на ступицу, наживляем болты или гайки от руки и затем подтягиваем их, сколько позволяет проворачивающееся колесо. Опустив колесо на землю, затягиваем крепеж окончательно. Впрочем, ударный гайковёрт справится с затягиванием и на вывешенном колесе.

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Предложенные нами процедуры не сильно затягивают процесс обычного «переобувания». Но польза от них несомненна. Нашли дефект? Есть повод подумать, как его устранить. Ничего не нашли? Будете ездить с уверенностью, что всё с машиной в порядке.

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