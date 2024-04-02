Самый мощный в истории: внешность этого итальянского кроссовера рассекретили

Компания Abarth показала интерьер электрического кроссовера 600e

Автопроизводитель Abarth показал интерьер электрического кроссовера 600e. В текущем году к своему 75-летнему юбилею итальянская компания Abarth готовит подарок самой себе — на рынок выйдет Abarth 600e, - самая мощная модель в истории бренда.

Abarth 600e

Кроссовер построен на базе одноименной модели Fiat, но его интерьер сильно изменился, став более спортивным. Это достигается за счет использования обтекаемых кресел с ярко выраженными боковыми панелями и уникального руля с логотипом Scorpion в центре. Салон отделан кожей и Alcantara, а на верхней части панели приборов можно увидеть название Abarth. Система информации и развлечений, а также цифровая панель приборов остаются теми же, что и у Fiat 600, но поменялись экраны и графика, подчеркивающие спортивный характер кроссовера.

Abarth 600e

В топовой версии Scorpionissima модель получила переработанный передний и задний бамперы, а также спойлер над задним стеклом.

Дополнительные данные о технической части пока неизвестны. Сообщается лишь, что новинка будет основана на усовершенствованной версии платформы CMP (Perfo-eCMP), с электромотором мощностью 240 л.с., установленным спереди, и рядом модификаций в системе торможения, настройках, дифференциале и так далее.

Официальный дебют новинки назначен на июнь текущего года.

Abarth 600e

Ранее «За рулем» сообщал, что в России прошла презентация обновленного кроссовера Geely Monjaro 2024 года.

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Источник: Abarth