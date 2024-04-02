Этот знакомый «китаец» обновился, но не подорожал: что внутри

В России прошла презентация обновленного кроссовера Geely Monjaro 2024 года

Автопроизводитель Geely представил в РФ кроссовер Monjaro 2024 модельного года. Цена модели осталась прежней и начинается от 4,69 млн рублей.

Во всех комплектациях Monjaro получил комбинированную темную отделку интерьера. В версиях Luxury и Flagship теперь используется черная экокожа и замша. Также в этих модификациях черной кожей отделано рулевое колесо, элементы приборной и дверных панелей получили отделку из замши черного цвета и экокожи. Дверные карты и атмосферная подсветка салона также изменились.

Geely Monjaro 2024

Самая полная комплектация Exclusive теперь доступна в двух дизайн-пакетах. В пакет Exclusive Emerald Blue (изумрудный) входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, отделка интерьера и сидений черной кожей и замшей изумрудного цвета, а также смарт-ключ особого исполнения. Пакет Exclusive Lomo Grey (серый матовый) включает такие же диски и новую отделку салона.

Geely Monjaro оснащен 2-литровым бензиновым турбодвигателем (238 л. с.), работающим в сочетании с восьмиступенчатой АКП и полным приводом.

Monjaro — самая дорогая модель Geely в РФ, она опережает по стоимости кроссовер Tugella, доступный сейчас от 3 959 990 рублей.

Geely Monjaro 2024

Этот полноразмерный кроссовер по своим габаритам (4770×1895×1689 мм при колесной базе 2845 мм) слегка превосходит одного из главных конкурентов — Chery Tiggo 8 Pro Max.