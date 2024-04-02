#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Когда менять масло в МКПП и «автомате»
2 апреля
Когда менять масло в МКПП и «автомате»
Эксперты «За рулем»: масло в коробках передач...
Если не хотите попасть на штраф и лишиться прав — срочно снимите эту деталь с авто
2 апреля
Если не хотите попасть на штраф и лишиться прав — срочно снимите эту деталь с авто
В ГИБДД объяснили, почему нужно избавиться от...
Новые автомобили этой китайской марки оснастят навигацией от «Яндекса»
2 апреля
Новые автомобили этой китайской марки оснастят навигацией от «Яндекса»
Китайские машины Chery получат российскую...

Этот знакомый «китаец» обновился, но не подорожал: что внутри

В России прошла презентация обновленного кроссовера Geely Monjaro 2024 года

Автопроизводитель Geely представил в РФ кроссовер Monjaro 2024 модельного года. Цена модели осталась прежней и начинается от 4,69 млн рублей.

Во всех комплектациях Monjaro получил комбинированную темную отделку интерьера. В версиях Luxury и Flagship теперь используется черная экокожа и замша. Также в этих модификациях черной кожей отделано рулевое колесо, элементы приборной и дверных панелей получили отделку из замши черного цвета и экокожи. Дверные карты и атмосферная подсветка салона также изменились.

Geely Monjaro 2024
Geely Monjaro 2024
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Кроссоверы с АКП не дороже 1,2 млн – 6 лучших вариантов

Самая полная комплектация Exclusive теперь доступна в двух дизайн-пакетах. В пакет Exclusive Emerald Blue (изумрудный) входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, отделка интерьера и сидений черной кожей и замшей изумрудного цвета, а также смарт-ключ особого исполнения. Пакет Exclusive Lomo Grey (серый матовый) включает такие же диски и новую отделку салона.

Geely Monjaro оснащен 2-литровым бензиновым турбодвигателем (238 л. с.), работающим в сочетании с восьмиступенчатой АКП и полным приводом.

Monjaro — самая дорогая модель Geely в РФ, она опережает по стоимости кроссовер Tugella, доступный сейчас от 3 959 990 рублей.

Geely Monjaro 2024
Geely Monjaro 2024

Этот полноразмерный кроссовер по своим габаритам (4770×1895×1689 мм при колесной базе 2845 мм) слегка превосходит одного из главных конкурентов — Chery Tiggo 8 Pro Max.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Geely
Количество просмотров 1
02.04.2024
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Monjaro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв