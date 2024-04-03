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Почему нельзя выбрасывать старые шины и как от них избавиться

Водителям, выбросившим старые шины на свалку, грозит штраф до 5000 рублей

По информации Российского экологического оператора, ежегодно в стране образуется около 1 млн тонн отработанной автомобильной резины. При этом выбросить покрышки на свалку или сжечь запрещается, поскольку они разлагаются несколько десятилетий и при горении выделяют вредные вещества. Поэтому по закону запрещается захоронение покрышек.

За нарушение норм законодательства грозит штраф и даже уголовная ответственность. Так, для физлиц штраф составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц – 20-40 тыс. руб., для ИП – 40-50 тыс. руб., а для компаний – 300-400 тыс. руб. Для последних двух категорий также возможно наказание в виде временной приостановки деятельности до 90 дней.

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8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Избавиться от старой резины можно так: продать ее (и выручить за это несколько тысяч рублей) или сдать на утилизацию. Во втором случае надо обратиться на специализированные интернет-площадки, которые порой даже выплачивают клиентам символическую сумму. Также шины на утилизацию принимают бесплатно в некоторых пунктах приема вторсырья.

Ранее главред «За рулем» Максим Кадаков назвал вероятные причины взрывного роста продаж автомобилей.

Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
03.04.2024
Фото:Unsplash
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