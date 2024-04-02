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Продажи машин за первый квартал превысили треть миллиона. Это неспроста!

Максим Кадаков назвал вероятные причины взрывного роста продаж автомобилей

Только за март 2024 года россияне купили 171 849 новых легковушек – для понимания, примерно столько же (171,3 тысячи) было продано за весь первый квартал прошлого года. А в этом году за первые три месяца дилеры реализовали примерно 356 тысяч машин! Таким образом, нынешний уровень продаж превысил показатель докризисного 2021 года, когда в первом квартале было продано 349,8 тысячи машин.

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Соображениями о вероятных причинах и следствиях столь бурного взлета авторынка поделился главный редактор «За рулем».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— 365 тысяч новых автомобилей продано в первом квартале. Это подсчитали в РБК. Точнее, прикинули на счетах, поскольку точной статистики за март пока нет. Тем не менее, объем продаж действительно превысил треть миллиона машин.

Если умножить на четыре, получим 1,3–1,4 млн машин в год. Это выше, чем в моем оптимистичном прогнозе от ноября 2023 года (я предсказывал до 1,25 млн машин в 2024 году).

Осталось только понять, что это – панические покупки в ожидании грядущего подорожания (которые просядут в последующие месяцы) или все-таки устойчивый тренд роста.

Источник: Максим Кадаков

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 2
02.04.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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