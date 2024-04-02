Россияне кинулись скупать новые легковушки: цифры удивят

РБК: за первый квартал 2024 года в РФ продали около 365 тысяч новых машин

В первом квартале текущего года продажи новых легковушек в РФ увеличились вдвое относительно того же периода 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику Минпромторга и «Автостата».

Уточняется, что только в марте в стране было зарегистрировано 171 849 новых авто. Всего за первый квартал продали около 356 тыс. штук.

На фоне прошлого года продажи выросли: в 2023 году за этот же период реализовали 171,3 тыс. единиц, в 2022 году – 227,3 тыс., а в 2021 году – 349,8 тыс.

Управляющий директор Frank Auto Ирина Франк высказала мнение, что основной причиной роста спроса могла стать новая схема расчета утилизационного сбора, вступившая в силу с 1 апреля. Большая часть продаж приходится на автомобили китайских брендов, добавил замгендиректора ГК «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в марте в РФ упали цены на 11 автомобильных марок.

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Источник: РБК