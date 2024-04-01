Машины этих брендов рекордно подешевели в России: цены и скидки

В марте в РФ упали цены на 11 автомобильных марок

В марте в РФ снизились цены на 11 автомобильных брендов. Таким образом дилеры хотели распродать «прошлогодние» машины. Больше всего при этом подешевели Москвичи. Так, кроссовер Москвич 3 2023 г.в. стал доступнее на 490 тысяч рублей, а скидка на седан Москвич 6 2023 г.в. составила от 630 до 712 тысяч.

Марка Evolute дает прямую скидку от 76 тысяч до 330 тысяч рублей на 5 моделей – электроседан i-Pro, электрокроссоверы i-Joy, i-Jet и i-Sky и кроссовер i-Space.

АВТОВАЗ скорректировал цены на свои модели и в большую, и в меньшую стороны. Новая комплектация 2024 модельного года Lada Niva Bronto выросла в цене на 3% (39 000 рублей), а «свежая» версия Lada Niva Travel в комплектации KHL подешевела на 13 000 рублей. Также стали дороже комплектации 2024 года у седана и лифтбека Lada Granta (плюс 11 000 -66 000 рублей).

Китайский Changan сообщил о «дополнительной выгоде» (20 000-100 000 рублей) и понизил цены на кроссоверы CS35Plus New и Uni-T, седаны Lamore и EADOPlus.

Прямая скидка на кроссовер FAW Bestune T77 выросла еще на 50 000 рублей и в итоге составила 350 000 рублей. «Прошлогодний» внедорожник Tank 500 в комплектации Adventure упал в цене на 700 000 рублей.

«Специальная выгода» на версии 2023 года седана Emgrand и кроссовера Coolray возросла на 75 000-110 000 рублей.

У марки JAC цена кроссовера JS6 в зависимости от комплектации и снизилась, и выросла.

Бренд Chery запустил новую программу «Специальное предложение». Выгода составляет 100 000-300 000 рублей у восьми моделей.

Кроссоверы X70 Plus и X90 Plus от Jetour посредством прямой выгоды стали доступнее на 300 000 рублей.

Средняя и топовая комплектации BAIC X35 2024 модельного года подешевели на 10 000 и 20 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что россияне массово отказываются от личных авто.

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Источник: «Автоновости дня»