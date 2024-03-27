Россияне массово отказываются от личных авто: названы причины

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Российские граждане стали вдвое больше ездить на общественном транспорте относительно прошлого года. Об этом говорит анализ транзакций клиентов «Почта Банка» за первый квартал текущего года.

В общей сложности на проезд было потрачено 278 млн рублей, что на 18% выше показателя годичной давности. Средний чек на наземном транспорте стал больше на 5%, составив 42 рубля, а в метро и на вокзалах средний платеж уменьшился на 6% – до 196 рублей.

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При этом число платежей на АЗС уменьшилось на 15%, а расходы на топливо снизились на 5%, до 1,6 млрд рублей. Но средний чек на заправках стал больше на 10% и составляет сейчас 1128 рублей.

В банке пояснили, что общественным транспортом стали больше пользоваться на фоне строительства новых станций метро, открытия БКЛ и МЦД в Москве, а также запуска новых маршрутов и модернизации автобусных парков по всей России.

По прогнозам аналитиков, этот тренд усилится в будущем году из-за ухода иностранных автобрендов, роста стоимости парковок и развития городского транспорта.

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Источник: «Газета.Ru»

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Фото:АГН «Москва»
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