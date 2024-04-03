Иностранцев не могут заставить платить за проезд по «платкам»
На совещании в Госдуме обсуждалась серьезная проблема с неоплатой проезда по платным дорогам иностранными гражданами.
Представители различных российских ведомств признали, что не могут добиться от них оплаты проезда.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
По итогам 2023 года задолженность иностранных граждан за проезд по платным дорогам достигла 369 млн рублей, в то время как в 2021 году эта сумма составляла 129 млн рублей. Основная проблема возникает из-за иностранных легковых автомобилей и связана с неуплатой штрафов более чем 50% нарушителей из числа иностранных водителей.
Более того, эта сумма скоро вырастет, когда платных трасс станет больше.
Участники совещания пояснили, что наказать владельцев иностранных машин фактически невозможно из-за отсутствия необходимых полномочий у Ространснадзора и ГИБДД. Российским машинам штраф можно выписать автоматически, а данных об иностранных водителях просто нет.
Теоретически информацию можно было бы получить от Федеральной таможенной службы, но система информационного обмена между ведомствами заработала только 1 апреля и, по-видимому, пока не очень эффективна.
Один из вариантов решения проблемы – не выпускать иностранные автомобили из страны до тех пор, пока их владельцы не оплатят штрафы и задолженности. Однако представители ФТС выступили против наделения их дополнительными контрольными функциями.
И потом, это все равно не решит всех проблем, особенно при транзите через Белоруссию, где водители не останавливаются из-за отсутствия погранконтроля.
Участники заседания признали, что проблема безнаказанности иностранных автомобилей известна с 2018 года и требует незамедлительного решения, так как растет количество мигрантов и соответственно число автомобилей с иностранным учетом.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: «Коммерсант»