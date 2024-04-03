Иностранцев не могут заставить платить за проезд по «платкам»

Иностранные граждане систематически не платят за проезд по платным дорогам

На совещании в Госдуме обсуждалась серьезная проблема с неоплатой проезда по платным дорогам иностранными гражданами.

Представители различных российских ведомств признали, что не могут добиться от них оплаты проезда.

По итогам 2023 года задолженность иностранных граждан за проезд по платным дорогам достигла 369 млн рублей, в то время как в 2021 году эта сумма составляла 129 млн рублей. Основная проблема возникает из-за иностранных легковых автомобилей и связана с неуплатой штрафов более чем 50% нарушителей из числа иностранных водителей.

Более того, эта сумма скоро вырастет, когда платных трасс станет больше.

Участники совещания пояснили, что наказать владельцев иностранных машин фактически невозможно из-за отсутствия необходимых полномочий у Ространснадзора и ГИБДД. Российским машинам штраф можно выписать автоматически, а данных об иностранных водителях просто нет.

Теоретически информацию можно было бы получить от Федеральной таможенной службы, но система информационного обмена между ведомствами заработала только 1 апреля и, по-видимому, пока не очень эффективна.

Один из вариантов решения проблемы – не выпускать иностранные автомобили из страны до тех пор, пока их владельцы не оплатят штрафы и задолженности. Однако представители ФТС выступили против наделения их дополнительными контрольными функциями.

И потом, это все равно не решит всех проблем, особенно при транзите через Белоруссию, где водители не останавливаются из-за отсутствия погранконтроля.

Участники заседания признали, что проблема безнаказанности иностранных автомобилей известна с 2018 года и требует незамедлительного решения, так как растет количество мигрантов и соответственно число автомобилей с иностранным учетом.

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Источник: «Коммерсант»