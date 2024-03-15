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«Автодор» отчитался по ценам за проезд по трассе Москва-Казань

«Автодор»: тарифы на трассе М-12 экономически обоснованы

Тарифы, действующие на трассе М-12 «Восток», экономически обоснованы и не нарушают требования законодательства, заявили в госкомпании «Автодор», которой поручили проанализировать стоимость проезда.

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Сейчас поездка по М-12 от Москвы до Казани для легковушки стоит 4481 рубль, то есть 6 рублей 4 копейки за проезд 1 км платного участка. С максимальной скидкой по программе лояльности дорога обойдется в 3809 рублей. За путь от Арзамаса до Казани придется заплатить 1660 рублей — 5 рублей 9 копеек за 1 км.

В компании прибавили, что тарифы на М-12 сопоставимы с тарифами на платных участках М-11 «Нева».

«Услуга проезда — конкурентный рынок <...>. Сдерживающим фактором для роста тарифа является также конкуренция с бесплатными дорогами, ж/д транспортом и самолетом. Семье из трех человек проезд по основным направлениям (Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань, Москва — Юг) на автомобиле более выгоден. По сравнению с бесплатной альтернативной (М-7 «Волга») пользователи экономят время в пути», — отметили в «Автодоре».

В феврале текущего года президент РФ поручил «Автодору» и правительству проанализировать тарифы на трассе М-12 «Восток». Предложения должны были направить Владимиру Путину до 15 марта 2024 года.

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
15.03.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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