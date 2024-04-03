Мишустин анонсировал появление российского электромобиля

Премьер-министр Мишустин оценил шансы РФ создать хороший электрокар

РФ может создать неплохой собственный электрокар, и в этом направлении уже заметны результаты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе Правительства в Госдуме.

Он заметил, что для создания собственного электромобиля нужна соответствующая инфраструктура, на что правительство выделяет финансы.

«У нас есть шанс сделать неплохой электромобиль, используя всячески возможности нашей промышленности. И без создания инфраструктуры это просто не получится.», – отметил Мишустин.

По его информации, на производство 1151 зарядной станции в 2022-2023 годах правительство выделило более 2 млрд рублей. В 2024 году было направлено уже 3,7 млрд рублей на производство 1337 зарядных станций.

Ранее «За рулем» сообщал, что Михаил Мишустин поручил ввести в эксплуатацию в России около 6,1 тыс. зарядных станций в 2025-2026 годах.

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Источник: Правительство РФ