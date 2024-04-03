Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Движение грузовиков ограничат на период весенней просушки: называем регион
3 апреля
Движение грузовиков ограничат на период весенней просушки: называем регион
Названы регионы, в которых ограничат движение...
Монтер пути не прошел обучение: детали смертельного ДТП с поездом под Ярославлем
3 апреля
Монтер пути не прошел обучение: детали смертельного ДТП с поездом под Ярославлем
СК возбудил дело о халатности после аварии с...
Новый порядок — равные условия: готов документ для вычисления размера утильсбора
3 апреля
Новый порядок — равные условия: готов документ для вычисления размера утильсбора
Минпромторг обнародовал перечень цен на...

Мишустин анонсировал появление российского электромобиля

Премьер-министр Мишустин оценил шансы РФ создать хороший электрокар

РФ может создать неплохой собственный электрокар, и в этом направлении уже заметны результаты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе Правительства в Госдуме.

Он заметил, что для создания собственного электромобиля нужна соответствующая инфраструктура, на что правительство выделяет финансы.

«У нас есть шанс сделать неплохой электромобиль, используя всячески возможности нашей промышленности. И без создания инфраструктуры это просто не получится.», – отметил Мишустин.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

По его информации, на производство 1151 зарядной станции в 2022-2023 годах правительство выделило более 2 млрд рублей. В 2024 году было направлено уже 3,7 млрд рублей на производство 1337 зарядных станций.

Ранее «За рулем» сообщал, что Михаил Мишустин поручил ввести в эксплуатацию в России около 6,1 тыс. зарядных станций в 2025-2026 годах.

Источник: Правительство РФ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН Москва
03.04.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0