Российская компания разработала два новых мотоцикла – скоро премьера!

Завод Baltmotors представит новый электрический мотоцикл на выставке Мотовесна

Расположенный в Калининграде завод Baltmotors анонсировал премьеру нового электрического мотоцикла. Компания, которую читатели «За рулем» могут помнить по прошлогодней выставке «Мотовесна», занимается разработкой и продажей мотовездеходов, мотобуксировщиков и квадрициклов и на новую «Мотовесну» везет обновление модельного ряда.

«Помимо прочего, в этот раз мы покажем сразу две модели внедорожных электромотоциклов собственной разработки. Одну из них еще не видел никто, кроме наших сотрудников», – сообщают в Baltmotors.

Очевидно, что первая из «электричек» – это мотовездеход (или внедорожный мотоцикл) Bulldog, который компания уже производит и предлагает клиентам за 549 900 рублей без доставки в регионы со склада в Москве. Гарантия на байк составляет 1 год.

Электрический мотовездеход Baltmotors Bulldog

У Бульдога два электромотора номинальной мощности 4 кВт и встроенный зарядник, позволяющий заряжаться от опционального генератора на ходу – то есть это мотоцикл с последовательной гибридной силовой установкой. Но вместо генератора можно поставить дополнительные батареи, увеличивающие запас хода до трех раз. На одной батарее реально проехать 60-90 км.

А вот что будет вторым экспонатом стенда Baltmotors – пока загадка. Разгадать ее можно будет с 5 по 7 апреля в московском ЦВК «Экспоцентр». Отметим, что «Мотовесна» объединяет пять выставок: мотоциклов, электротранспорта, гоночной индустрии, тюнинга и велоиндустрии.

Источник: Baltmotors, Автопоток