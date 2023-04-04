АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО,...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
Самые необычные экспонаты выставки «Мотовесна»

Современные багги уже можно поделить на два больших класса, и оба были представлены в изобилии... Но были и очень необычные - российские и вполне доступные! - мотоциклы.

Девушки Мотовесны 2023 и не только – фотоотчет выставки

В конце минувшей недели в столице прошла ежегодная масштабная выставка « Мотовесна». Собственно мотоциклами экспозиция уже давно не ограничивается: в этом году здесь присутствовали многочисленные багги, мотобуксировщики, квадроциклы и трайки всех мастей.

Но если говорить именно о мотоциклах, то экзотики – таковой она выглядит на сегодняшний день – хватало и среди них.

Как вам, например, вседорожный полноприводный электрический мотоцикл ATV 2×2 Electro от российской компании Baltmotors? Нам кажется или он действительно немного напоминает культовую советскую Тулу?

Полный привод байку обеспечивают два мотор-колеса, а расширенный запас хода - генератор и бак с горючим! Фактически, перед нами мотоцикл-гибрид! Цена - всего 400 тысяч рублей. И это только одна «необычность» минувшей выставки, об остальном –  в видеорепортаже:

Источник: Youtube / MotorProject

Иннокентий Кишкурно
04.04.2023 
