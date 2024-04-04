«Китайцы» теснят: утильсбор могут повысить, чтобы пресечь экспансию автопрома КНР

Минпромторг изучит инициативы экспертов автоотрасли по индексации утильсбора

В Минпромторге России выразили готовность рассмотреть предложения по индексации утилизационного сбора на автомобили, если представители автоотрасли сформируют конкретные предложения. Об этом рассказал вице-премьер, глава министерства Денис Мантуров.

«Мы должны изучить этот вопрос. Коллеги должны сформировать позицию отрасли, а дальше мы в министерстве, в правительстве будет рассматривать. Я слышал о том, что отрасль предлагает (проиндексировать утильсбор. – Прим. ТАСС), но хотел бы увидеть реальные конкретные предложения», – подчеркнул глава Минпромторга.

Президент отечественного производителя АВТОВАЗ Максим Соколов заявил недавно, что некоторые представители китайского автопрома ведут агрессивную экспансию на автомобильный рынок России и «пробивают» планку утильсбора путем предоставления скидок, превышающих его размер.

Напомним, с 1 апреля 2024 года в нашей стране изменились правила ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Правительство РФ ужесточило контроль за уплатой таможенных пошлин на иномарки, и теперь все недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости машин, ввозимых из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора.

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Источник: tass.ru