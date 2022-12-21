Глава АВТОВАЗа видит угрозу в китайских автомобилях

Китайский автопром не создает здоровой конкуренции российским высоко локализованным предприятиям. Могут пострадать люди.

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Экспансия китайских автомобилей становится угрозой для России, сказал Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24». Доля китайских автопроизводителей на российском рынке уже выросла с 8 до 25% в этом году и, по прогнозам, достигнет 30% в следующем.

Это определенный вызов для российского автомобилестроения, потому что понятно, что китайские машины не могут достичь высокой локализации за короткий период.

Но чем большую долю они «отъедают» от рынка, тем меньше места для маневра остается нашим российским производителям, которые создают локализованные модели.

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А нужно понимать, что они обеспечивают работой не только самих себя, но и российские предприятия, которые заняты выпуском компонентной базы. А это более 1,5 тыс. предприятий, где трудится до миллиона человек.

Задача Минпромторга — обеспечить поддержку высоко локализованным предприятиям, создавая определенные правила регулирования рынка для китайских автомобилей, полагает Максим Соколов.

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Ранее глава ФТС Владимир Булавин рассказал, что за 11 месяцев этого года импорт автомобилей из Китая вырос на 106 тысяч единиц.

Источник: Телеканал Россия-24

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