Глава АВТОВАЗа видит угрозу в китайских автомобилях — журнал За рулем

Глава АВТОВАЗа видит угрозу в китайских автомобилях

Китайский автопром не создает здоровой конкуренции российским высоко локализованным предприятиям. Могут пострадать люди.

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Экспансия китайских автомобилей становится угрозой для России, сказал Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24». Доля китайских автопроизводителей на российском рынке уже выросла с 8 до 25% в этом году и, по прогнозам, достигнет 30% в следующем.

Это определенный вызов для российского автомобилестроения, потому что понятно, что китайские машины не могут достичь высокой локализации за короткий период.

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Но чем большую долю они «отъедают» от рынка, тем меньше места для маневра остается нашим российским производителям, которые создают локализованные модели.

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А нужно понимать, что они обеспечивают работой не только самих себя, но и российские предприятия, которые заняты выпуском компонентной базы. А это более 1,5 тыс. предприятий, где трудится до миллиона человек.

Задача Минпромторга — обеспечить поддержку высоко локализованным предприятиям, создавая определенные правила регулирования рынка для китайских автомобилей, полагает Максим Соколов.

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Ранее глава ФТС Владимир Булавин рассказал, что за 11 месяцев этого года импорт автомобилей из Китая вырос на 106 тысяч единиц.

Источник: Телеканал Россия-24

Коллаж: «За рулем»

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