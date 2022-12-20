Всем покупателям новых машин: льготные кредиты и освобождение от транспортного налога

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил предоставить льготные автокредиты и освободить от уплаты транспортного налога на два года всех покупателей новых автомобилей, произведенных на территории РФ.
Это сделает приобретение выпущенных у нас машин привлекательнее для россиян, они утратят интерес к европейским маркам, которые сейчас активно предлагают перекупщики и спекулянты.
А еще это поддержит наш автопром: заводы будут работать, а государство — получать налоги от производства.
Все это он изложил в письмах, направленных в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг.
Кроме того, в письме говорится, что часть заводов ушедших из России автопроизводителей следует отдать китайским брендам, а на другой части организовать сборку отечественных машин.
- В ноябре продажи новых автомобилей сократились на 61,6%, или на 74 563 штуки, по сравнению с ноябрем 2021 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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