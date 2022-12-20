Всем покупателям новых машин: льготные кредиты и освобождение от транспортного налога — журнал За рулем

Всем покупателям новых машин: льготные кредиты и освобождение от транспортного налога

С такой инициативной выступил депутат Борис Чернышов. Но это еще не все его предложения.

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил предоставить льготные автокредиты и освободить от уплаты транспортного налога на два года всех покупателей новых автомобилей, произведенных на территории РФ.

Это сделает приобретение выпущенных у нас машин привлекательнее для россиян, они утратят интерес к европейским маркам, которые сейчас активно предлагают перекупщики и спекулянты.

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А еще это поддержит наш автопром: заводы будут работать, а государство — получать налоги от производства.

Все это он изложил в письмах, направленных в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг.

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Кроме того, в письме говорится, что часть заводов ушедших из России автопроизводителей следует отдать китайским брендам, а на другой части организовать сборку отечественных машин.

Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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