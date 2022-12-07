Топ-10 брендов ноября с самыми провальными продажами

Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в ноябре оказались чуть лучше предыдущего месяца, но все равно на 61,6% ниже прошлогоднего результата.

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С января картина рынка существенно изменилась, европейцы и японцы распродают остатки, высвобождая поляну китайским брендам.

Ноябрь 2022 г. ознаменовался падением продаж новых автомобилей на 61,6%, или на 74 563 штуки по сравнению с ноябрем 2021 года, продажи составили 46 403 автомобиля, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ.

Если говорить только о легковых автомобилях, то хуже всего продажи идут у следующих марок:

Lexus — 2 шт. (-100% к ноябрю 2021 года)

— 2 шт. (-100% к ноябрю 2021 года) Honda — 4 шт. (-99%)

шт. (-99%) Porsche — 11 шт . (-98%)

шт Volvo — 12 шт . (-98%)

шт Mitsubishi — 13 шт . (-100%)

шт Subaru — 22 шт. (-91%)

шт. (-91%) Jeep — 27 шт. (-73%)

шт. (-73%) GAC — 31 шт. (-82%)

шт. (-82%) Opel — 32 шт. (-78%)

шт. (-78%) Suzuki — 35 шт. (-93%)

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По динамике продаж хуже всего дела обстоят у брендов DFM — минус 123%; Lexus, Mitsubishi — минус 100%; Toyota — минус 99%; Volvo и Porsche — минус 98%.

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Данные АЕБ не включают сведения о продажах BMW и Mercedes-Benz, так как эти компании перешли с ежемесячных отчетов на ежеквартальные. И не содержат данных о продажах Chery по решению штаб-квартиры производителя.

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