Топ-10 брендов ноября с самыми провальными продажами — журнал За рулем

Топ-10 брендов ноября с самыми провальными продажами

Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в ноябре оказались чуть лучше предыдущего месяца, но все равно на 61,6% ниже прошлогоднего результата.

Материалы по теме
Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»

С января картина рынка существенно изменилась, европейцы и японцы распродают остатки, высвобождая поляну китайским брендам.

Ноябрь 2022 г. ознаменовался падением продаж новых автомобилей на 61,6%, или на 74 563 штуки по сравнению с ноябрем 2021 года, продажи составили 46 403 автомобиля, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Если говорить только о легковых автомобилях, то хуже всего продажи идут у следующих марок:

  • Lexus — 2 шт. (-100% к ноябрю 2021 года)
  • Honda — 4 шт. (-99%)
  • Porsche — 11 шт. (-98%)
  • Volvo — 12 шт. (-98%)
  • Mitsubishi — 13 шт. (-100%)
  • Subaru  — 22 шт. (-91%)
  • Jeep — 27 шт. (-73%)
  • GAC — 31 шт. (-82%)
  • Opel — 32 шт. (-78%)
  • Suzuki — 35 шт. (-93%)

Материалы по теме
Продажи АВТОВАЗа отстают от производства. Но это не помешает планам

По динамике продаж хуже всего дела обстоят у брендов DFM — минус 123%; Lexus, Mitsubishi — минус 100%; Toyota — минус 99%; Volvo и Porsche — минус 98%.

***

Данные АЕБ не включают сведения о продажах BMW и Mercedes-Benz, так как эти компании перешли с ежемесячных отчетов на ежеквартальные. И не содержат данных о продажах Chery по решению штаб-квартиры производителя.

  • Что мы думаем о Москвиче 3? А вот что!
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»
3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров140
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: