Топ-10 брендов ноября с самыми провальными продажами

С января картина рынка существенно изменилась, европейцы и японцы распродают остатки, высвобождая поляну китайским брендам.
Ноябрь 2022 г. ознаменовался падением продаж новых автомобилей на 61,6%, или на 74 563 штуки по сравнению с ноябрем 2021 года, продажи составили 46 403 автомобиля, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ.
Если говорить только о легковых автомобилях, то хуже всего продажи идут у следующих марок:
- Lexus — 2 шт. (-100% к ноябрю 2021 года)
- Honda — 4 шт. (-99%)
- Porsche — 11 шт. (-98%)
- Volvo — 12 шт. (-98%)
- Mitsubishi — 13 шт. (-100%)
- Subaru — 22 шт. (-91%)
- Jeep — 27 шт. (-73%)
- GAC — 31 шт. (-82%)
- Opel — 32 шт. (-78%)
- Suzuki — 35 шт. (-93%)
По динамике продаж хуже всего дела обстоят у брендов DFM — минус 123%; Lexus, Mitsubishi — минус 100%; Toyota — минус 99%; Volvo и Porsche — минус 98%.
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Данные АЕБ не включают сведения о продажах BMW и Mercedes-Benz, так как эти компании перешли с ежемесячных отчетов на ежеквартальные. И не содержат данных о продажах Chery по решению штаб-квартиры производителя.
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Фото: Depositphotos
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