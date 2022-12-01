Своим мнением по этому поводу поделился и эксперт «За рулем».

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На прошлой неделе в Москве запустили сборку автомобилей Москвич на бывшем заводе Рено. Этого события ждали, к нему готовились, но верили в успешный запуск немногие — слишком уж в сжатые сроки пришлось организовывать производство.

Москвич 3 — это, по сути, переименованный китайский JAC JS4, собранный методом крупноузловой сборки, но со временем на заводе обещают и глубокую локализацию этой и будущих моделей, и даже внедрение собственной платформы. Но все будет постепенно, при этом партнер у Москвича большой и надежный — КАМАЗ.

Мы решили узнать у наших читателей, кого заинтересовали такие машины. Этот вопрос сейчас особенно актуален в условиях дефицита моделей — как мы знаем, из-за санкций многим брендам пришлось наш рынок покинуть.

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63% читателей «За рулем» хотели бы приобрести такой автомобиль, правда, 43% из них подозревают, что денег на него не хватит. Это при том, что цен не объявляли, судить можно только по приблизительным прикидкам автоэкспертов, мнения которых сильно расходятся. Однако понятно, что меньше 1,5 млн рублей машина стоить точно не будет.

5% возьмут такой автомобиль, что называется, не глядя, для 37% — лучше Лада, чем этот «кот в мешке», а 15% сначала посмотрят на отзывы, прежде чем решатся на покупку.

Мнение эксперта

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

Это и грустно, и закономерно. В нынешней ситуации правильнее было бы первой осваивать наиболее доступную модель — условно говоря, заменитель Логана/Сандеро, а не Дастера/Каптюра. С бюджетными легковушками на рынке беда, а вот среди кроссоверов В-класса худо-бедно выбор есть. Зачем еще один?

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Я же, скорее, разделяю мнение той трети читателей, которые пока считают Москвич 3 «котом в мешке». Я хорошо изучил машину в статике — и пока она понравилась.

Простором, компоновкой, нормальным качеством. Однако самое важное впереди, а именно тест-драйв.

Тогда и посмотрим, действительно ли Москвич достиг того приемлемого уровня ездовых свойств, который демонстрируют китайские автомобили «новой волны» — например, Geely Coolray, FAW T77 или Changan Uni-K.

Надежда есть!