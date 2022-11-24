Как собирают автомобили Москвич: видео «За рулем»

Наш корреспондент поделился своими впечатлениями о производстве.

Материалы по теме С конвейера завода «Москвич» сошел первый кроссовер

Вчера все СМИ много писали о торжественном запуске производства и планах завода «Москвич». Сегодня подробнее остановимся на том, как собирают Москвич 3 (по сути JAC JS4) на бывшем заводе Renault.

И чтобы там ни вещали вечные скептики, правительство Москвы свое слово сдержало — до конца года удалось организовать пусть и «отверточную», но сборку «живых» автомобилей.

На свободном от оборудования Рено месте (оно еще не убрано) организовали новую линию, и замглавного редактора «За рулем» Никита Гудков ее нам показал.

Автомобили дособираются здесь из тех комплектов, которые пришли из Китая. Всего в процессе участвует восемь постов, собирают Москвичи из крупных узлов, в том числе ставят силовой агрегат — и вот уже готов новенький автомобиль.

Выглядит Москвич симпатично и современно. По размеру это некоторым образом «заменитель» Дастера и Каптюра — их выпускали в этих стенах раньше. Но по потребительским свойствам автомобилю, как минимум, не хватает полного привода. В остальном пока все непонятно, «За рулем» с нетерпением ждет этот кроссовер на тесты.

Не менее любопытно, чем видео, оказались комментарии к нему. А их за неполные два дня набралось уже более 1,5 тысяч.

Комментарии пользователей ВКонтакте:

Павел Умрихин: «О каком производстве речь? При чем тут „Москвич“? Это же китайский автомобиль, который привезли в разобранном виде и собрали с новым шильдиком. И то, наверное, даже шильдики печатают в Китае. 2141 был наш и по тем меркам он был нормальным. А тут ничего нашего нет, вообще».

Андрей Мирошниченко: «Павел, ну во-первых, 2141 — это была французская разработка, за исключением двигателя. Французский ставили редко, найти такие машины было сложно и дорого. Во-вторых, лучше уж такой китаец, так как автопром сейчас международный, а не локальный, как и технологии».

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Владимир Антонов: «Возьмите ЛЮБУЮ автомарку. Все без исключения делаются с применением импортных комплектующих. И когда вы держите Айфон, собранный в Китае, вы почему-то помалкиваете в тряпочку, а на свою страну с удовольствием помои выливаете. Попробуйте всем недовольные хоть что то сделать, а не ныть!»

Сергей Трофимов: «Был Duster с к4м, ф4р, к9к в конце концов, понятные, надtжные, ремонтопригодные моторы. А что такое 1.5 турбо на этом китайце, да еще с вариатором? Неясно».

Павел Чумазов: «Да, взяли базу в Китае. Да, навесили свою эмблему. Да, производство крупноузловое. Но это производство! И в России. Это рабочие места и налоги. Это возможное будущее автопрома нашей страны».



Сколько будет стоить новый Москвич, первыми вычислили страховщики . Официальные цены пока не озвучили, но не думаем, что они будут сильно отличаться.

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Видео: ВКонтакте/официальное сообщество «За рулем»