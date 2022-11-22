Страховщики вычислили, сколько будет стоить Москвич

Ориентируясь на свои подсчеты, они рассчитали и ориентировочную стоимость полисов каско для будущих моделей.

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Новые Москвичи все ждут с нетерпением, и страховщики не исключение. Как заявил на днях мэр столицы Сергей Собянин, сборка машин начнется уже на этой неделе.

Опережая события, специалисты компании «Росгосстрах» подготовились и подсчитали ориентировочную стоимость добровольного автострахования на новые Москвичи.

Согласно появившейся в прессе информации, на начальном этапе завод будет выпускать под маркой «Москвич» копию китайского компактного кроссовера JAC JS4. У этой переднеприводной машины будет три модификации — с атмосферным мотором мощностью 109 л.с., с турбированным мотором (150 л.с.) и с электродвигателем (68 л.с.). Цены на новую продукцию столичного автозавода пока не разглашались, поэтому для расчета стоимости полисов каско андеррайтеры «Росгосстраха» ориентировались на имеющиеся на нашем рынке аналоги китайского производства и предположения, высказывавшиеся аналитиками.

В качестве аналогов рассмотрели такие модели, как Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Haval Jolion.

«Мы отталкивались от того, что вариант с более слабым двигателем будет предлагаться за 1,6 млн рублей, а более мощная версия и электрическая — за 2 млн рублей», — говорит замруководителя Департамента андеррайтинга автострахования Алексей Касьянов.

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В качестве потенциального покупателя выбрали условного жителя столицы в возрасте 30 лет со стажем вождения в 5 лет. При таких параметрах тариф по добровольному автострахованию нового «Москвича» с полным покрытием — от угона и ущерба в результате ДТП, стихийных бедствий и других неприятностей — составит 4,99% от цены для всех трех модификаций.

А этого 57-летнего красавца Москвича продают за 5 млн рублей.

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Коллаж: «За рулем»

Фото: АГН «Москва»