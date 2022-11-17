57-летний Москвич продают за 5 млн рублей

Автомобиль в идеальном состоянии, как снаружи, так и внутри.

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В Москве продают темно-зеленый Москвич-403 1965 года выпуска. Кастомный автомобиль построен на базе популярной советской модели. Владельцев у машины было трое, возможно и больше, нынешний просит за него 4 800 000 рублей.

Пробег заявлен небольшой — 4 тыс. км. Автомобиль заднеприводный, в нем установлен двигатель 1.4 мощностью 45 л.с. и 4-ступенчатая механическая коробка передач; ПТС — оригинальный.

Судя по снимкам, автомобиль находится в превосходном состоянии — как снаружи, так и в плане технической части.

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Темно-зеленый цвет кузова (на фото он кажется иссиня-чернильным) дополняют хромированные молдинги со вставками под дерево. Вообще, хромированных элементов на автомобиле много: все это сияет и придает ухоженный вид автомобилю.

Руль трехспицевый, выполнен по дерево, салон обтянут черной кожей.

По каталогу габариты стандартного автомобиля составляют (дина/ширина/высота, мм): 4040х1540х1600. Колесная база — 2380 мм, клиренс — 200 мм.