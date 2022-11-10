Эти автомобили с пробегом покупают чаще других

Спрос на подержанные автомобили в России резко вырос. Специалисты проанализировали данные за третий квартал 2022 года.

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С июля по сентябрь этого года количество сделок по купле-продаже авто с пробегом выросло на 36% в сравнении со вторым кварталом 2022 года и в целом по стране сравнялось с показателем третьего квартала 2021 года, отметили специалисты платформы Авито Авто.

Эксперты отмечают, что этот рост последовал за стабилизацией цен на авторынке летом 2022 года и адаптацией автодилеров к рыночной ситуации.

В июне-июле средняя стоимость автомобилей на Авито Авто не росла, более того — в июне она опустилась на 2,5% по сравнению с маем. В последние месяцы отмечается большой интерес со стороны дилерских центров к сервисам, упрощающим выкуп авто с улицы.

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Специалисты платформы составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом.

Так, в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидером по доле продаж на рынке авто с пробегом стала модель Toyota Camry (6%). В топ-5 также вошли (в скобках доля продаж):

Toyota RAV4 (3%)

Kia Sportage (3%)

Hyundai Creta (2%)

Volkswagen Tiguan (2%).

В рейтинге бюджетных моделей первое место занимает Lada Priora (4%). За ней следуют:

Lada Granta (3%)

Lada 2114 Samara (3%)

(3%) Ford Focus (3%)

(3%) Hyundai Solaris (2%) .

В десятку лидеров по продажам в этом сегменте также попали Lada Kalina, Lada 2107, Kia Rio, Lada 2110 и Lada 4x4 (Нива).