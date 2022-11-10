Эти автомобили с пробегом покупают чаще других

С июля по сентябрь этого года количество сделок по купле-продаже авто с пробегом выросло на 36% в сравнении со вторым кварталом 2022 года и в целом по стране сравнялось с показателем третьего квартала 2021 года, отметили специалисты платформы Авито Авто.
Эксперты отмечают, что этот рост последовал за стабилизацией цен на авторынке летом 2022 года и адаптацией автодилеров к рыночной ситуации.
В июне-июле средняя стоимость автомобилей на Авито Авто не росла, более того — в июне она опустилась на 2,5% по сравнению с маем. В последние месяцы отмечается большой интерес со стороны дилерских центров к сервисам, упрощающим выкуп авто с улицы.
Специалисты платформы составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом.
Так, в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей лидером по доле продаж на рынке авто с пробегом стала модель Toyota Camry (6%). В топ-5 также вошли (в скобках доля продаж):
- Toyota RAV4 (3%)
- Kia Sportage (3%)
- Hyundai Creta (2%)
- Volkswagen Tiguan (2%).
В рейтинге бюджетных моделей первое место занимает Lada Priora (4%). За ней следуют:
- Lada Granta (3%)
- Lada 2114 Samara (3%)
- Ford Focus (3%)
- Hyundai Solaris (2%).
В десятку лидеров по продажам в этом сегменте также попали Lada Kalina, Lada 2107, Kia Rio, Lada 2110 и Lada 4x4 (Нива).
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Фото: Depositphotos