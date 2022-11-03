Внедорожник за 600 000 рублей - нашли самый «свежий» за эти деньги

О самых интересных вариантах кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке рассказал Александр Виноградов.
Сегодня за 600 тысяч рублей среди достойных полноприводников можно найти только 15-летнюю иномарку с пробегом 200 тысяч км! И лишь Chevrolet Niva будет помоложе — за 600 тыс. руб. отдадут вполне сносный 6-7-летний внедорожник.
Как выбрать достойный экземпляр
При выборе следует обратить внимание на состояние кузова и наличие коррозии. Впрочем, качество окраски у Шнивы всегда было удовлетворительным.
А вот полноприводная трансмиссия требует тщательного осмотра. Ведь даже на классической Ниве она работает на пределе возможностей, а у более тяжелой Шеви — и подавно. Так что сразу же после покупки лучше заменить масло в коробке передач, раздатке и обоих редукторах. Проверьте состояние пыльников ШРУСов переднего моста и карданных валов.
Проблемным звеном автомобиля всегда был двигатель. Для внедорожника жигулевский мотор откровенно слабый: при рабочем объеме 1,7 л он выдает всего 80 л.с, поэтому его приходится часто крутить. Многие эксперты считают, что Ниве не хватает как минимум 20 л.с. Предельная нагрузка сокращает его ресурс и увеличивает расход топлива. Но для этого автомобиля всегда есть запчасти и расходники по доступным ценам, и найти их можно практически в любом магазине.
Вывод
Из плюсов Chevrolet Niva назовем проходимость, ремонтопригодность, простоту и относительную свежесть автомобиля на вторичном рынке.
Среди минусов — слабый мотор (маловато силенок!) и большой расход бензина.
О других вариантах читайте в статье «Кроссоверы за 600 тысяч рублей —названы 4 самых живучих».
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