Внедорожник за 600 000 рублей - нашли самый «свежий» за эти деньги

Да, когда-то и новый полноприводный Renault Duster можно было купить за 600 000 рублей. А теперь?

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О самых интересных вариантах кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке рассказал Александр Виноградов.

Сегодня за 600 тысяч рублей среди достойных полноприводников можно найти только 15-летнюю иномарку с пробегом 200 тысяч км! И лишь Chevrolet Niva будет помоложе — за 600 тыс. руб. отдадут вполне сносный 6-7-летний внедорожник.

Как выбрать достойный экземпляр

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При выборе следует обратить внимание на состояние кузова и наличие коррозии. Впрочем, качество окраски у Шнивы всегда было удовлетворительным.

А вот полноприводная трансмиссия требует тщательного осмотра. Ведь даже на классической Ниве она работает на пределе возможностей, а у более тяжелой Шеви — и подавно. Так что сразу же после покупки лучше заменить масло в коробке передач, раздатке и обоих редукторах. Проверьте состояние пыльников ШРУСов переднего моста и карданных валов.

Проблемным звеном автомобиля всегда был двигатель. Для внедорожника жигулевский мотор откровенно слабый: при рабочем объеме 1,7 л он выдает всего 80 л.с, поэтому его приходится часто крутить. Многие эксперты считают, что Ниве не хватает как минимум 20 л.с. Предельная нагрузка сокращает его ресурс и увеличивает расход топлива. Но для этого автомобиля всегда есть запчасти и расходники по доступным ценам, и найти их можно практически в любом магазине.

Вывод

Из плюсов Chevrolet Niva назовем проходимость, ремонтопригодность, простоту и относительную свежесть автомобиля на вторичном рынке.

Среди минусов — слабый мотор (маловато силенок!) и большой расход бензина.

О других вариантах читайте в с татье «Кроссоверы за 600 тысяч рублей —названы 4 самых живучих».