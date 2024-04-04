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Китайские автокомпании начнут уходить из России: названы причины

Эксперт Мосеев: повышение утильсбора вызовет уход китайских автокомпаний из РФ

Дальнейшее повышение утилизационного сбора на автомобили может спровоцировать уход с рынка РФ ряда китайских автомобильных компаний, считает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. «Нельзя каждые несколько месяцев менять правила игры. Так никто не будет работать у нас в стране», — заявил Мосеев.

Он полагает, что увеличение сбора повысит себестоимость произведенных в РФ машин. Приведет ли это к росту цен, будет зависеть от рыночной ситуации.

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Ранее президент АВТОВАЗ Максим Соколов заявил, что скидки на китайские машины больше, чем размеры утильсбора, поэтому его надо повысить.

«Таким образом, с одной стороны, мы хотим, чтобы потребитель имел возможность выбора и китайцам нужно снижать цены на свои машины, но при этом мы постоянно пытаемся не дать им продохнуть», — сказал в связи с этим Мосеев.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство может увеличить утильсбор. В марте текущего года президент АВТОВАЗа обвинил китайцев в конкуренции, угрожающей бренду Lada, и предложил поднять утильсбор.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять масло в МКП и автомате.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
04.04.2024
Фото:Depositphotos
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