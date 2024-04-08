За водителями на дорогах будет приглядывать «Паук»

Новый комплекс фотовидеофиксации «Паук» фиксирует более 20 видов нарушений

На конференции «ИТС регионам» группа компаний НПО «ИТС» представила свои новые разработки для «умных» транспортных систем.

Одной из тем форума стала цифровизация дорог и транспорта в регионах. НПО «ИТС» на своём стенде презентовала новые образцы оборудования собственного производства. Это комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД «Паук» и видеодетектор для мониторинга транспортных потоков «Паук Трафик».

Комплекс фотовидеофиксации «Паук» выполнен в виде одного блока с объединенными измерительным и вычислительным модулями. Он способен распознавать номера автомобилей и проводить поиск по базам розыска. Всего комплекс может обнаруживать более 20 (!) нарушений.

При разработке оборудования особое внимание уделялось простоте обслуживания и стабильной работе в различных погодных условиях, что позволяет использовать его в любом месте России: как в центральных и южных регионах, так и в северной части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Другой новинкой стал видеодетектор «Паук Трафик». К нему можно подключить не менее четырех видеокамер для мониторинга транспортных потоков. Это обеспечивает возможность наблюдения за движением транспорта во всех направлениях и передачи информации в ситуационный центр.

Кроме того, разработчики провели интеграцию детектора «Паук Трафик» с несколькими дорожными контроллерами, чтобы управлять светофорами более эффективно.

После выставки представители нескольких регионов заинтересовались возможностью провести пилотный проект для изучения и последующего внедрения нового оборудования.

Сейчас уже и должников по штрафам вычисляют с помощью камер фотофиксации. Так, в ходе рейда в Калининграде авто таких должников были задержаны, и если автовладельцы не погасят штрафы в ближайшее время, машины могут выставить на торги.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: НПО ИТС