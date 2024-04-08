За водителями на дорогах будет приглядывать «Паук»
На конференции «ИТС регионам» группа компаний НПО «ИТС» представила свои новые разработки для «умных» транспортных систем.
Одной из тем форума стала цифровизация дорог и транспорта в регионах. НПО «ИТС» на своём стенде презентовала новые образцы оборудования собственного производства. Это комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД «Паук» и видеодетектор для мониторинга транспортных потоков «Паук Трафик».
Комплекс фотовидеофиксации «Паук» выполнен в виде одного блока с объединенными измерительным и вычислительным модулями. Он способен распознавать номера автомобилей и проводить поиск по базам розыска. Всего комплекс может обнаруживать более 20 (!) нарушений.
При разработке оборудования особое внимание уделялось простоте обслуживания и стабильной работе в различных погодных условиях, что позволяет использовать его в любом месте России: как в центральных и южных регионах, так и в северной части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Другой новинкой стал видеодетектор «Паук Трафик». К нему можно подключить не менее четырех видеокамер для мониторинга транспортных потоков. Это обеспечивает возможность наблюдения за движением транспорта во всех направлениях и передачи информации в ситуационный центр.
Кроме того, разработчики провели интеграцию детектора «Паук Трафик» с несколькими дорожными контроллерами, чтобы управлять светофорами более эффективно.
После выставки представители нескольких регионов заинтересовались возможностью провести пилотный проект для изучения и последующего внедрения нового оборудования.
Сейчас уже и должников по штрафам вычисляют с помощью камер фотофиксации. Так, в ходе рейда в Калининграде авто таких должников были задержаны, и если автовладельцы не погасят штрафы в ближайшее время, машины могут выставить на торги.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: НПО ИТС