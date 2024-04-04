Скрываться бесполезно: должников по штрафам найдут при помощи цифрового контроля

ФССП: в Калининграде должников по штрафам нашли по камерам видео наблюдения

В Калининграде сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России и ГИБДД в ходе совместного проведенного рейда вычисляли автомобили должников по камерам системы «Безопасный город». Об этом рассказали представители Службы судебных приставов.

Отмечается, что всего за три дня апреля судебные приставы вынесли постановления об аресте фургона Citroen Jumper и легковых автомобилей Skoda Fabia и Audi A6. У владельцев этих транспортных средств накопились задолженности по налогам, штрафам и исполнительскому сбору.

Теперь автовладельцы в течение 10 дней должны погасить все долги, в противном случае их автомобили могут выставить на торги. Примечательно, что в одном случае долг нарушителем был погашен сразу на месте. Речь идет о владельце Subaru Legacy, долг которого по кредиту составил более 200 тысяч рублей. После того, как приятель автовладельца оплатил всю сумму, судебные приставы сняли ограничения.

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Источник: kaliningrad.kp.ru