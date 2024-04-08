Как правильно ездить весной — дельный совет!

«За рулем» раскрыл опасность, которую таят весенние лужи

Межсезонное обманчивое тепло – это когда днем может быть приятная оттепель, а ночью опускается легкий морозец. В новой статье «За рулем», посвященной основам безопасной езды весной, рассматривается несколько связанных с этим явлений и даются советы, как избежать негативных последствий.

В частности, изучается такое банальное, на первый взгляд, явление, как лужа. Но закавыка в том, что весенняя лужа – не чета летней! У нынешней лужи по краям сохраняются ледяные барьеры, удерживающие воду в пределах дороги. Поэтому лужа глубже, чем кажется!

Не проезжайте ее на высокой скорости. Во-первых, можно дать двигателю нахлебаться воды через воздухозаборник – и здравствуй, гидроудар. Во-вторых, очень велик риск влететь в яму с острыми краями, скрытую толщей воды – до свидания, покрышка.

В-третьих, если это лужа на загородной трассе, то вы ловите аквапланирование и... в этом пункте лучше не будет ни с кем и ни с чем здороваться и прощаться. Просто сбрасывайте скорость перед преодолением весенних луж!

А также читайте о прочих водительских предосторожностях в весенний период – в новой статье «За рулем»!