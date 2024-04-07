Солнцезащитные козырьки от льда на стеклах и другие весенние хитрости водителей

«За рулем» раскрыл 3 секрета безопасной езды весной

Когда зима еще не совсем ушла, а весна не совсем пришла, первое тепло очень обманчиво. Если днем бывает приятная оттепель, то к вечеру может ударить легкий морозец. И тут пригодятся наши несложные советы: как справиться с обледенением лобового стекла с помощью солнцезащитного козырька, что лить в бачок стеклоомывателя и какую опасность таят в себе именно весенние лужи.

Как использовать солнцезащитные козырьки при обмерзании лобового стекла

И в этом случае водители могут столкнуться с такой неприятностью, как обмерзание верхней части лобового стекла. Чтобы растопить наледь, даже полной мощности салонного отопителя не всегда достаточно.

Вот что нужно сделать в этом случае.

1. Установить противосолнечные козырьки в вертикальное положение, как на фото.

2. По возможности, настроить дефлекторы обдува таким образом, чтобы поток теплого воздуха из них поступал прямиком на эти козырьки.

Отражаясь от козырьков, теплый воздух будет поступать непосредственно на верхний участок стекла. Таким образом, вам быстро удастся справиться с обмерзанием.

Не торопитесь лить воду в бачок омывателя

К слову, лить простую воду вместо омывайки (летней или зимней) не рекомендуем – это чревато налетом кальция, да и моющие свойства у воды не на высоте. Но главное, что в межсезонье вода может замерзнуть.

Согласитесь, будет обидно заморозить бачок стеклоомывателя, когда зима почти закончилась. Днем уже тепло, но по ночам бывают минусовые температуры. И если вы поторопились залить в бачок омывателя воду, то не исключено, что ночью его прихватит морозец.

Во время движения по загородной трассе на приличной скорости, брызнув на стекло хорошо разбавленной незамерзайкой, можно значительно ухудшить обзор. Лобовое стекло моментально заледенеет.

С появлением первого тепла по краям проезжей части сохраняются ледяные барьеры, которые удерживают воду в пределах дороги. По этой причине лужи весной могут быть гораздо глубже, чем летом.

Поэтому не рекомендуется проезжать лужи на высокой скорости. Из глубокой лужи вода вполне может попасть в воздухозаборник автомобиля, и тогда произойдет гидроудар.

Помимо этого, после зимы разрушается дорожное покрытие, и, проезжая по луже на высокой скорости, можно влететь в яму, которая еще позавчера была лишь ямкой, и повредить шины и подвеску.

На скоростных магистралях даже неглубокие лужи могут таить в себе опасность. При проезде таких луж может произойти такое явление, как аквапланирование колеса, когда рабочая часть протектора теряет контакт с асфальтом и колесо как бы всплывает на водяном клине. В результате автомобиль теряет управляемость.

Такие участки дорог лучше проезжать медленнее, сбавляя скорость хотя бы до 70 км/ч.

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