7 неприятностей от лихой езды по лужам

Замыкания, тормоза, капиталка, встречка... И это еще не все.

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Когда-то у меня был знакомый обладатель Волги, который каждый вечер специально загонял машину в огромную невысыхающую лужу, после чего натягивал сапоги и шел домой. Эта лужа работала своеобразной противоугонкой. Но гораздо чаще лужа — это потенциальные неприятности, особенно, если ее быстро форсировать. И речь не о пешеходах или других машинах, которых хамоватый водитель обдал водяным веером, а о нем самом и его автомобиле.

Разворачиваемся

Очень часто лужи располагаются по краям дороги, которая, согласно строительным нормативам, имеет выпуклый профиль. Поэтому зачастую левые колеса машины остаются на сухой поверхности, в то время как правые начинают вязнуть в воде, испытывая резко возросшее сопротивление. Очевидно, что при этом возникает разворачивающий момент, изменяющий траекторию машины. Дальше начинается лотерея. Водитель машинально орудует рулем, пытаясь сохранить правильный курс, но удастся ему это или нет — неизвестно. Если в это время машина все-таки выскочит на твердую поверхность, то может, благодаря вывернутым колесам, устремиться и на встречку. В общем, будет неприятно.

Аквапланируем

Самая известная неприятность от луж — аквапланирование. Между шинами и дорожным покрытием на мокрой дороге образуется водяной клин, вследствие чего автомобиль как бы всплывает над дорогой, теряя сцепление с твердой поверхностью и становясь неуправляемым.

Ныряем в неведомое

Очень серьезная опасность может скрываться на дне лужи. Яма, выбоина, промоина и даже открытый канализационный люк… Угодив на полном ходу в подобную ловушку, машина почти наверняка станет инвалидом. И хорошо, если только машина.

Гидроударяемся

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Гидроудар — это гарантированный капремонт двигателя. И все из-за того, что вода — практически несжимаемая жидкость. Достаточно ей при форсировании лужи угодить через воздушный фильтр внутрь цилиндров, как при первом же такте сжатия поршень мгновенно останавливается, как при ударе о бетонный куб. Вместе с ним мгновенно тормозятся все подвижные части двигателя — гнутся шатуны, обрываются шпильки, деформируется коленчатый вал и т. п.

Теряем спойлеры

При попытке лихо преодолеть солидную лужу пострадать могут практически любые пластиковые элементы наружного обвеса машины — спойлеры, бамперы и т.п. С напором встречного воздуха они справляются легко, а вот мощный водяной вал способен сокрушить их.

Остаемся без тормозов

Тормозные колодки встречают водную преграду в числе первых. Мокрые тормоза резко теряют эффективность — поэтому после проезда лужи их рекомендуется подсушить, несколько раз прижав тормозную педаль. Но возможна и другая неприятность: раскаленные тормозные диски при резком охлаждении водяным потоком могут покоробиться. И в этом случае, скорее всего, их придется менять.

Теряем электричество

Вода и электричество — враги. При попадании воды внутрь моторного отсека может отказать что угодно. Так, датчик массового расхода воздуха, хлебнув воды, может перевести мотор в аварийный режим работы, сопровождающийся повышенным расходом топлива. Генератор и стартер, искупавшись в воде, способны спровоцировать замыкание. А система зажигания в мокром виде почти сразу же откажется работать: все высоковольтные импульсы начнут «утекать» куда-то на «массу».

Уважай неприятеля

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Любая водная преграда, включая лужу, — враг автомобиля. Не стоит недооценивать ее коварство. Даже в городских условиях никогда не въезжайте в лужу на большой скорости. Если же после ливня город основательно затопило, то старайтесь, по возможности, не форсировать новообразованные «водоемы» первыми. Сначала оцените, спокойно ли выбираются из них другие участники движения на аналогичных машинах. И уж точно не стоит искушать судьбу, заезжая в подтопленные тоннели и прочие «низинки». Там машина может как всплыть, так и утонуть с головой — подобных страшилок в интернете предостаточно.

Счастливого пути по сухому покрытию!