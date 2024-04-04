Названы шесть признаков «правильного» автосервиса
Очень важно выбрать достойный сервис для техобслуживания (ТО) машины по окончании гарантии автопроизводителя, ведь от этого в итоге будет зависеть качество оказанных услуг и безопасность пассажиров. Эксперты сервиса «СберАвто» перечислили критерии оценки, на которые можно ориентироваться при выборе автосервисов.
Так, первым признаком «правильного» СТО будет то, что представители компании открыто говорят о соблюдении стандартов и рекомендаций автопроизводителей. Также обязательно нужно узнать, имеет ли организация доступ к оригинальным запчастям и техжидкостям высокого качества, отмечают эксперты. Если они работают преимущественно с аналогами, то нужно проследить, чтобы детали подходили под конкретную машину.
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Конечно же очень важен профессионализм сотрудников. Правильные СТО размещают данные об обучении своих работников на онлайн-ресурсах. Также одним из весомых факторов будет предоставление компанией гарантии на работу и устанавливаемые запчасти.
Также эксперты советуют изучить отзывы об автосерисе и то, как на них реагирует компания. Еще одним критерием специалисты назвали наличие у компании опыта работы с конкретной маркой или типом двигателя.
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Источник: «Известия»