Названы шесть признаков «правильного» автосервиса

«СберАвто»: при выборе автосервиса важный критерий — доступ к нужным запчастям

Очень важно выбрать достойный сервис для техобслуживания (ТО) машины по окончании гарантии автопроизводителя, ведь от этого в итоге будет зависеть качество оказанных услуг и безопасность пассажиров. Эксперты сервиса «СберАвто» перечислили критерии оценки, на которые можно ориентироваться при выборе автосервисов.

Так, первым признаком «правильного» СТО будет то, что представители компании открыто говорят о соблюдении стандартов и рекомендаций автопроизводителей. Также обязательно нужно узнать, имеет ли организация доступ к оригинальным запчастям и техжидкостям высокого качества, отмечают эксперты. Если они работают преимущественно с аналогами, то нужно проследить, чтобы детали подходили под конкретную машину.

Конечно же очень важен профессионализм сотрудников. Правильные СТО размещают данные об обучении своих работников на онлайн-ресурсах. Также одним из весомых факторов будет предоставление компанией гарантии на работу и устанавливаемые запчасти.

Также эксперты советуют изучить отзывы об автосерисе и то, как на них реагирует компания. Еще одним критерием специалисты назвали наличие у компании опыта работы с конкретной маркой или типом двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, что стоимость летних шин заметно изменилась в России.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Известия»