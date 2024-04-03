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Стоимость летних шин заметно изменилась в России: что с ценами

«Авито»: летняя резина подорожала за год на 11% в РФ

В среднем комплект новой летней автомобильной резины обойдется россиянам в 37 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Товары». Ее средняя цена на «Авито» весной текущего года повысилась на 11% за год.

Б/у шины выросли в цене на 13%, их можно приобрести по цене 13,2 тыс. рублей. При этом уточняется, что за месяц — относительно февраля текущего года — шины на «Авито» подешевели в среднем на 10%.

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8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Падение цен на резину в преддверии нового сезона аналитики сервиса объясняют ростом предложения. В начале текущего года цена летних шин также не росла. По информации маркетингового агентства НАПИ, средний чек за одну летнюю шину непремиального сегмента в январе 2024 года составил 10,6 тыс. рублей против 11,1 тыс. рублей в декабре прошедшего года.

Ранее эксперт «За рулем» дал 3 совета по хранению зимних шин.

Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
03.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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