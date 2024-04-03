8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Эксперт «За рулем» объяснил, когда менять шины на летние

Весной хочется обновления, хочется погонять на машине, а не ездить как зимой, «шепотом». Многие автолюбители спешат поменять зимние шины на летние. А мы сегодня рассмотрим случаи, когда торопиться не надо.

1. Погода для замены шин

Погода в большинстве регионов России такова, что минусовые температуры встречаются даже в апреле. Тут нужно понимать, что из-за одного холодного дня можно расколошматить машину. В теплые дни сугробы интенсивно тают, образуя лужи на дороге. А любой морозец превратит эти лужи в каток, ведь земля еще не прогрелась. Из этих суточных изменений температуры воздуха следует, что не стоит торопиться переобувать машину тем водителям, которым часто встречаются подобные погодные условия.

На весенней дороге и снег, и грязь. Но увереннее вы будете чувствовать себя на зимних шинах.

2. Ночные поездки – не для летних шин. Пока

Ночные заморозки в Средней полосе встречаются и до майских праздников, и даже в первый месяц лета, но в начале апреля это явление весьма распространено. Поэтому тем, кому часто приходится ездить по ночам, лучше не спешить со сменой шин.

Температура ночью упала ниже нуля, и вот уже на асфальте образовался так называемый черный лед.

3. Дальние поездки в апреле – тоже не для летних шин

В вашем регионе уже вовсю весна и весь лед и снег растаяли. Отлично! Но с заменой шин нельзя спешить, если вам необходимо ездить в дальние края, где температура воздуха может быть значительно ниже.

Поедете в дальние края на летней резине, а на подъезде к месту вас ожидает такое…

4. Температуры за городом низковаты для летних шин

Живя совсем недалеко от мегаполиса и используя прогноз погоды для него, не забывайте, что в сельской местности температура будет заметно ниже, и порой этого достаточно, чтобы талая вода на дороге превратилась в лед.

Если нужно преодолеть такую дорогу, то помните, что проходимость у зимних шин выше, чем у летних.

А еще если на вашем пути есть участок разбитой грунтовки, то обратите внимание, что зимние шины обеспечивают лучшую проходимость, чем летние. Вплотную к категории сельских жителей относятся и те, у кого есть…

5. Выезды на зимних шинах на дачу

Проезды в дачных поселках порой чистят плохо или не чистят вовсе. Поэтому с заменой шин лучше не спешить – именно для обеспечения должной проходимости вашего автомобиля. Ведь порой обледеневший подъем по пути на дачу не возьмет даже крутой внедорожник, если владелец поторопился установить летнюю резину.

В городе уже все растаяло, а по дороге на дачу еще почти зимняя дорога.

6. Поездки весной на летних шинах в горы

Водителям, эксплуатирующим свои автомобили в горной местности, тоже не следует торопиться со сменой шин на летние. Дело в том, что в горах часто намного холоднее, чем в долине, и весной там могут быть неожиданные снегопады.

7. Фрикционные зимние шины (липучка)

Говорят, очень жалко шкрябать шипами по голому асфальту. Согласен. Правда, еще говорят, что на шипах машина скользит по асфальту, как на коньках. Тут ответ простой – попробуйте прохватить на коньках по асфальту! Но уж если у вас зимние нешипованные шины, то вы можете вполне свободно передвигаться на них до тех пор, пока очереди в шиномонтажах не рассосутся.

8. Совсем изношенные зимние шины

Если зимние шины на вашем автомобиле имеют высоту протектора меньше 4 мм, то не грех будет покататься на них… нет, не все лето, но, например, до майских праздников или даже чуть дольше. А затем поменять шины, когда ажиотаж в мастерских спадет и, может быть, чуть уменьшатся цены, да и вы успеете еще подкопить на новую обувку для машины.

Кстати, все лето на остатках зимних фрикционных шин кататься не рекомендуем – все же в жару держать дорогу они будут намного хуже.

За зимние шипованные шины летом теперь штрафуют.