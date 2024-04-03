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Как правильно хранить зимние шины: простые и ценные советы

Эксперт «За рулем» дал 3 совета по хранению зимних шин

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин перечислил простые рекомендации по хранению зимней резины.

Так, шины или колеса в сборе перед хранением в летний период необходимо помыть, чтобы остатки реагентов не вызывали коррозию дисков и шипов.

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Алексей Ревин

Способ хранения шин зависит от того, на дисках они или разбортированы. Накачанные колеса являются устойчивыми к деформациям, поэтому их можно укладывать стопкой или поставить вертикально при хранении. Также можно подвесить покрышки на кронштейнах, закрепленных на стене гаража.

Если шины сняты с дисков, то они требуют более аккуратного хранения, пояснил Ревин. Их нельзя складывать стопкой и подвешивать на крюках, так как колеса могут деформироваться. При деформации бортовых колец шина не сможет плотно сесть на диск, и будет происходить потеря давления.

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Лучше всего хранить покрышки на стеллаже в темном и прохладном помещении, вдали от солнечных лучей и осадков, а также оберегать от воздействия высоких температур, при которых происходит ускоренное «высыхание» мягкой резиновой смеси.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 1
03.04.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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