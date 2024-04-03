Этот кроссовер получит более мощную версию и новые опции в России

Купе-кроссовер DFSK ix5 начнут продавать в РФ с более мощным мотором и АКП

Кроссовер-купе DFSK ix5 получит в РФ более мощную версию. Компания «Моторинвест» намерена открыть продажи ix5 с 2-литровым двигателем и АКП, сейчас модель доступна только с мотором 1.5 и вариатором.

Также обновленный DFSK ix5 получит подогрев руля и всех сидений. К лету подогрев руля получит 7-местный кроссовер ix7. Еще обе эти модели оснастят мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

DFSK ix5

Ранее «Моторинвест» сообщил о заключении договора с «Автотором» на выпуск партии DFSK ix5 и ix7 на калининградском заводе. Уточняется, что после выпуска пробной партии производить эти модели на «Автоторе» перестанут. «Моторинвест» будет продавать в России импортные автомобили, но обсуждает планы по сборке на альтернативной площадке.

DFSK ix5

Ранее главред «За рулем» Максим Кадаков назвал вероятные причины взрывного роста продаж автомобилей.

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Источник: «Известия»