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Этот кроссовер получит более мощную версию и новые опции в России

Купе-кроссовер DFSK ix5 начнут продавать в РФ с более мощным мотором и АКП

Кроссовер-купе DFSK ix5 получит в РФ более мощную версию. Компания «Моторинвест» намерена открыть продажи ix5 с 2-литровым двигателем и АКП, сейчас модель доступна только с мотором 1.5 и вариатором.

Также обновленный DFSK ix5 получит подогрев руля и всех сидений. К лету подогрев руля получит 7-местный кроссовер ix7. Еще обе эти модели оснастят мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

DFSK ix5
DFSK ix5
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8 поводов не торопиться с заменой шин на летние

Ранее «Моторинвест» сообщил о заключении договора с «Автотором» на выпуск партии DFSK ix5 и ix7 на калининградском заводе. Уточняется, что после выпуска пробной партии производить эти модели на «Автоторе» перестанут. «Моторинвест» будет продавать в России импортные автомобили, но обсуждает планы по сборке на альтернативной площадке.

DFSK ix5
DFSK ix5

Ранее главред «За рулем» Максим Кадаков назвал вероятные причины взрывного роста продаж автомобилей.

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:DFSK
Количество просмотров 2
03.04.2024
Фото:DFSK
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