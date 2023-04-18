Что делают водители с зимними шинами: 3 типичные схемы

Многое зависит от изношенности резины, а также от наличия свободного времени и денег у владельца. Эксперт предостерег от опасных ошибок.

Подольше поездить

Так часто поступают владельцы, у кого зимние шины уже на исходе (высота протектора около 4,5 мм или даже меньше). Они принимают решение (пока!) не переобуваться и «добить» зимние шины.

Но у такой схемы есть несколько минусов.

Во-первых, езда на шипованных шинах летом (с июня по август включительно) запрещена. Попадетесь в руки инспектору – заработаете штраф 500 рублей (ч. 1 статья 12.5 КоАП РФ).

Во-вторых, это небезопасно. Зимние шины на разогретом асфальте не могут обеспечить нормальное сцепление в продольном и боковом направлении. Резиновая смесь у них мягче, чем у летних, и сильно расчлененные блоки протектора под большой нагрузкой как бы переступают по асфальту.

А в сильную жару протектор размягчается настолько, что резина начинает буквально размазываться по дороге. Тогда вам кажется, что тормозов у машины нет.

Удивительно, но из зимних шин лучше всего ведут себя в теплую погоду шиповки. Их резиновая смесь имеет более высокую твердость, чтобы обеспечить достаточную прочность для установки шипов. Кстати, шипов, на которых машина (якобы!) скользит, как на коньках, обычно после стольких лет и тысяч километров уже остается немного.

А среди фрикционных шин (липучек) наихудшее сцепление в теплую погоду имеют скандинавские шины – наиболее мягкие и рассчитанные на сильные морозы.

Единственное достоинство зимних шин летом – чуть лучшая проходимость по грунтовым дорогам. Их протектор меньше забивается глиной и лучше самоочищается.

Износ зимней шины летом будет очень быстрым. При резких торможениях или разгонах с пробуксовкой возможно даже вырывание частиц резины из протектора.

Отложить до зимы

Шины или колеса в сборе перед летним хранением нужно вымыть, чтобы остатки реагентов не вызывали коррозию дисков и шипов.

Способ хранения шин зависит от того, на дисках они или разбортированы. Накачанные колеса устойчивы к деформациям. Их можно укладывать стопкой или поставить вертикально. Также можно подвесить колеса на кронштейнах, закрепленных на стене гаража или сарая.

Шины, снятые с дисков, требуют более аккуратного хранения. Во избежание деформаци их нельзя складывать стопкой и подвешивать на крюках. При деформации бортовых колец шина не сможет плотно сесть на диск и будет терять давление.

Варианты хранения шин (без дисков) и колес в сборе.

Шины лучше всего хранить на стеллаже в темном и прохладном помещении, беречь от солнечных лучей и осадков, а также от воздействия высоких температур, при которых происходит ускоренное «высыхание» мягкой резиновой смеси.

Интересное решение предложил наш читатель. Труба, закрепленная вертикально на устойчивом основании (колесо или крестовина от старого кресла), служит направляющей. Зазор между шинами обеспечивают шайбы, закрепленные на трубе на нужной высоте.

Добавить цепкости

Если высота протектора еще не предельная, а шипов уже почти не осталось, шину можно дошиповать. Такую услугу предлагают шиномонтажные мастерские. Но при наличии желания и свободного времени это можно сделать и своими силами.

Заниматься дошиповкой лучше именно весной, когда спрос на приспособления и расходники (о них читайте тут) падает, а вместе с ним и цены.

Дошиповка позволит продлить срок безопасной эксплуатации зимней шины вплоть до предельного износа.

Для покупки ремонтных шипов необходимо измерить глубину отверстий в шине. Шипы не должны сильно выпирать из протектора – достаточно выступания на 0,5 мм. Иногда приходится покупать шипы двух размеров, если шины изношены неравномерно.

Такой банки клея хватит для установки не менее чем 100 шипов. Но шина должна быть сухой и чистой.

Ремонтные шипы лучше устанавливать на клей, предварительно тщательно очистив посадочные отверстия в протекторе. Хороший результат дает самовулканизирующийся клей, предназначенный для приклеивания заплат на шины.

Традиционная схема

Переобуться, помыть и правильно складировать шины на хранение - эти операции желательно проделать всем водителям вовремя и без помарок. Чтобы к началу зимнего сезона беспроблемно поставить эти же колеса на машину. Впрочем, традиционная схема — не панацея, и в нее всегда можно вносить изменения. Главное, не совершать опасных ошибок, от которых мы вас предостерегли.