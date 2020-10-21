14 шиповок для кроссоверов: тест на асфальте

В выборку попали самые дешевые (до 4000 рублей за шину) отечес­твенная Viatti Bosco Nordico, китайские Sailun Ice Blazer WST 3 и DoubleStar WinterKing DW07 и пара «россиян» подороже: Formula Ice («младшенькая» из семейства Пирелли) и новинка Cordiant SnowCross 2 SUV, а также китайский Triangle Icelink Sport Utility.







Проверка асфальтом О том, как они проявили себя на снежно-ледовых испытаниях, читайте здесь . Следующий этап большого шинного теста «За рулем» — асфальтовый.

Асфальтовую серию испытаний мы провели на летнем полигоне Nokian близ городка Нокиа. Начали с экспертной оценки поведения шин. По курсовой устойчивости испытатели поставили наиболее высокие баллы шинам Sailun и Toyo. На тех и на других Tiguan идет по прямой как по ниточке. Без задумчивости реагирует на действия наполненной информативностью баранкой при корректировке направления, а также при мягких перестроениях и объездах дорожных препятствий.

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Управляемость

Сложнее всего управлять Фольксвагеном, когда на нем стоят колеса с покрышками BFGoodrich, Formula и Cordiant. У всех отмечены недостаточные информативность и точность реакций в околонулевой зоне руля (положение колес «прямо») в той или иной степени. Первая сохраняет задержки в реакциях при увеличении углов поворота баранки, вторая отличается запаздывающим подруливанием задней оси, третья — запаздывающими реакциями при перекладке руля.

Комфорт

Оценки за комфорт получились близкими. Самыми тихими оказались шины DoubleStar, Hankook и Triangle. Примечательно, что Hankook, имеющий наибольшее количество шипов в тесте (205) смог обыграть в «молчанку» даже топы, не говоря уже о тех, у кого «колючек» значительно меньше. Больше других шума издавали Toyo и Cordiant .

Шины с высоким профилем крайне редко бывают жесткими. Вот и здесь средняя оценка по плавности — «семь с половиной». Чуть мягче проходят неровности пара Continental и Gislaved. Видимо, это семейное преимущество. А вот немного хуже других демпфируют неровности BFGoodrich, Cordiant и Formula. Хотя их оценки в семь баллов подсказывают, что значимых проблем с плавностью хода нет.

Разгоны и торможения

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Завершаем асфальтовые испытания серией торможений. На мокром покрытии в лидеры вырывается Gislaved. Надо сказать, что эта шина в наших тестах уже несколько лет кряду показывает лучшие результаты на асфальте, независимо от размера. Скромнее всех выглядит парочка BFGoodrich и Toyo.

По результатам торможения на сухой дороге в центре внимания оказались два участника из Поднебесной. Лучше всех останавливается DоubleStar, а самый слабый результат показывает Sailun.

Про расход Дорожные испытания на экономичность на этот раз заменили стендовыми. Коэффициент сопротивления качению (Кск) на «барабане» определяли на скорости 80 км/ч согласно Правилу № 117 ЕЭК ООН. Самым экономичным оказался Sailun, а хуже всех катился DoubleStar. Однако разница в расходах топлива лучших и худших результатов невелика: в переводе на более привычные величины получили разбег в 0,2–0,3 л/100 км. Предварительные итоги Материалы по теме «Шипы» для кроссоверов: выбор «За рулем» Лидером асфальтовых заездов становится Gislaved — лучшие тормозные свойства на мокром покрытии и отличные на сухом. Совсем немного ему уступает Triangle, слегка проигрывая в «мокром» торможении. Conti, старший брат Гиславеда, занимает третью позицию, совсем рядом с ним Yokohama, а замыкает первую «асфальтовую» пятерку аутсайдер «белых» дорог DoubleStar, блеснувший лучшим замедлением на сухом покрытии. «Среднюю» группу составляют Formula, Viatti, Hankook и Nokian. Пятерку слабаков возглавляет Nordman. За ним следуют противоречивые Sailun и Toyo. На них Tiguan обретает лучшую курсовую устойчивость, но при этом плохо тормозит. Ехать в дальнюю дорогу — самое то, но дистанцию лучше держать с запасом. В хвосте списка BFGoodrich и Cordiant — эти не блещут ни курсовой устойчивостью, ни тормозными свойствами. Тонкая настройка Сергей Мишин Очень похоже, что характеристики топовых «шиповок» приблизились к пределу возможного. И теперь техническая борьба превращается в противостояние характеров. Яркий пример — два сегодняшних лидера. Conti несколько последних лет и для летних, и для зимних шин делает ставку на сбалансированность всех характеристик. Что хорошо видно по результатам наших тестов. Nokian на этот раз выбрала другой путь — поставила «во главу угла» снег и лед, что для зимней шины вполне логично! Но для достижения лидирующих результатов на «белых» поверхностях ей пришлось слегка пожертвовать остальными характеристиками. Сделано это настолько аккуратно, что итоговый финальный результат совпадает с тем, какой имеет Continental. Меня приводит в восторг, насколько тонко специалисты обеих компаний «играют» характеристиками весьма сложных изделий. Они настраивают их, как струны музыкальных инструментов, в соответствии с собственным видением того, какой должна быть идеальная шина. Это и позволяет им удерживать лидирующие позиции, несмотря на разный подход.

Тест шипованных шин для кроссоверов размером 215/65 R16 снегу и льду — по этой ссылке. Итоги испытаний и сводная таблица результатов — в этой публикации. На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев. Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигонов Nokian за помощь в подготовке тестовых трасс. Фото на заставке: depositphotos

В шестерку средних по цене покрышек вошлироссийской сборки. Чуть подороже —из России,из Кореи, а такжеиз Малайзии. И, наконец, две шины ценой свыше шести тысяч рублей за штуку —, «сваренная» в России, ииз Германии.