14 шиповок для кроссоверов: тест на асфальте

Испытатели шинной группы «За рулем» взяли 14 комплектов шипованной резины для кроссоверов — специализированной SUV и обычной легковой, для переднеприводных моделей.
Проверка асфальтом
Асфальтовую серию испытаний мы провели на летнем полигоне Nokian близ городка Нокиа. Начали с экспертной оценки поведения шин. По курсовой устойчивости испытатели поставили наиболее высокие баллы шинам Sailun и Toyo. На тех и на других Tiguan идет по прямой как по ниточке. Без задумчивости реагирует на действия наполненной информативностью баранкой при корректировке направления, а также при мягких перестроениях и объездах дорожных препятствий.
Управляемость
Сложнее всего управлять Фольксвагеном, когда на нем стоят колеса с покрышками BFGoodrich, Formula и Cordiant. У всех отмечены недостаточные информативность и точность реакций в околонулевой зоне руля (положение колес «прямо») в той или иной степени. Первая сохраняет задержки в реакциях при увеличении углов поворота баранки, вторая отличается запаздывающим подруливанием задней оси, третья — запаздывающими реакциями при перекладке руля.
Комфорт
Оценки за комфорт получились близкими. Самыми тихими оказались шины DoubleStar, Hankook и Triangle. Примечательно, что Hankook, имеющий наибольшее количество шипов в тесте (205) смог обыграть в «молчанку» даже топы, не говоря уже о тех, у кого «колючек» значительно меньше. Больше других шума издавали Toyo и Cordiant.
Шины с высоким профилем крайне редко бывают жесткими. Вот и здесь средняя оценка по плавности — «семь с половиной». Чуть мягче проходят неровности пара Continental и Gislaved. Видимо, это семейное преимущество. А вот немного хуже других демпфируют неровности BFGoodrich, Cordiant и Formula. Хотя их оценки в семь баллов подсказывают, что значимых проблем с плавностью хода нет.
Разгоны и торможения
Завершаем асфальтовые испытания серией торможений. На мокром покрытии в лидеры вырывается Gislaved. Надо сказать, что эта шина в наших тестах уже несколько лет кряду показывает лучшие результаты на асфальте, независимо от размера. Скромнее всех выглядит парочка BFGoodrich и Toyo.
По результатам торможения на сухой дороге в центре внимания оказались два участника из Поднебесной. Лучше всех останавливается DоubleStar, а самый слабый результат показывает Sailun.
Про расход
Дорожные испытания на экономичность на этот раз заменили стендовыми. Коэффициент сопротивления качению (Кск) на «барабане» определяли на скорости 80 км/ч согласно Правилу № 117 ЕЭК ООН. Самым экономичным оказался Sailun, а хуже всех катился DoubleStar. Однако разница в расходах топлива лучших и худших результатов невелика: в переводе на более привычные величины получили разбег в 0,2–0,3 л/100 км.
Предварительные итоги
Лидером асфальтовых заездов становится Gislaved — лучшие тормозные свойства на мокром покрытии и отличные на сухом. Совсем немного ему уступает Triangle, слегка проигрывая в «мокром» торможении. Conti, старший брат Гиславеда, занимает третью позицию, совсем рядом с ним Yokohama, а замыкает первую «асфальтовую» пятерку аутсайдер «белых» дорог DoubleStar, блеснувший лучшим замедлением на сухом покрытии.
«Среднюю» группу составляют Formula, Viatti, Hankook и Nokian.
Пятерку слабаков возглавляет Nordman. За ним следуют противоречивые Sailun и Toyo. На них Tiguan обретает лучшую курсовую устойчивость, но при этом плохо тормозит. Ехать в дальнюю дорогу — самое то, но дистанцию лучше держать с запасом. В хвосте списка BFGoodrich и Cordiant — эти не блещут ни курсовой устойчивостью, ни тормозными свойствами.
Тонкая настройка
Сергей Мишин
Очень похоже, что характеристики топовых «шиповок» приблизились к пределу возможного. И теперь техническая борьба превращается в противостояние характеров. Яркий пример — два сегодняшних лидера.
Conti несколько последних лет и для летних, и для зимних шин делает ставку на сбалансированность всех характеристик. Что хорошо видно по результатам наших тестов.
Nokian на этот раз выбрала другой путь — поставила «во главу угла» снег и лед, что для зимней шины вполне логично! Но для достижения лидирующих результатов на «белых» поверхностях ей пришлось слегка пожертвовать остальными характеристиками. Сделано это настолько аккуратно, что итоговый финальный результат совпадает с тем, какой имеет Continental.
Меня приводит в восторг, насколько тонко специалисты обеих компаний «играют» характеристиками весьма сложных изделий. Они настраивают их, как струны музыкальных инструментов, в соответствии с собственным видением того, какой должна быть идеальная шина. Это и позволяет им удерживать лидирующие позиции, несмотря на разный подход.
Тест шипованных шин для кроссоверов размером 215/65 R16 снегу и льду — по этой ссылке.
Итоги испытаний и сводная таблица результатов — в этой публикации.
На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.
Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигонов Nokian за помощь в подготовке тестовых трасс.
Фото на заставке: depositphotos