14 шиповок для кроссоверов: тест на асфальте — журнал За рулем

14 шиповок для кроссоверов: тест на асфальте

Вторая часть отчета экспертов «За рулем» с испытаний шин размером 215/65 R16.

Испытатели шинной группы «За рулем» взяли 14 комплектов шипованной резины для кроссоверов — специализированной SUV и обычной легковой, для переднеприводных моделей.

Материалы по теме
Шины для кроссоверов: тест 14 шиповок на снегу и льду

В выборку попали самые дешевые (до 4000 рублей за шину) отечес­твенная Viatti Bosco Nordico, китайские Sailun Ice Blazer WST 3 и DoubleStar WinterKing DW07 и пара «россиян» подороже: Formula Ice («младшенькая» из семейства Пирелли) и новинка Cordiant SnowCross 2 SUV, а также китайский Triangle Icelink Sport Utility.

В шестерку средних по цене покрышек вошли Nordman 7 SUV и Yokohama IceGuard IG65 российской сборки. Чуть подороже — Gislaved Nord Frost 200 SUV и BFGoodrich g‑Force Stud из России, Hankook Winter i*Pike RS2 из Кореи, а также Toyo Observe ­Ice-Freezer SUV из Малайзии. И, наконец, две шины ценой свыше шести тысяч рублей за штуку — Nokian HKPL 9 SUV, «сваренная» в России, и Continental IceContact 3 из Германии.

О том, как они проявили себя на снежно-ледовых испытаниях, читайте здесь. Следующий этап большого шинного теста «За рулем» — асфальтовый.

Проверка асфальтом


Асфальтовую серию испытаний мы провели на летнем полигоне Nokian близ городка Нокиа. Начали с экспертной оценки поведения шин. По курсовой устойчивости испытатели поставили наиболее высокие баллы шинам Sailun и Toyo. На тех и на других Tiguan идет по прямой как по ниточке. Без задумчивости реагирует на действия наполненной информативностью баранкой при корректировке направления, а также при мягких перестроениях и объездах дорожных препятствий.


Материалы по теме
Большой тест шипованных шин: дорогие, подешевле и «никакие»


Управляемость


Сложнее всего управлять Фольксвагеном, когда на нем стоят колеса с покрышками BFGoodrich, Formula и Cordiant. У всех отмечены недостаточные информативность и точность реакций в околонулевой зоне руля (положение колес «прямо») в той или иной степени. Первая сохраняет задержки в реакциях при увеличении углов поворота баранки, вторая отличается запаздывающим подруливанием задней оси, третья — запаздывающими реакциями при перекладке руля.


Комфорт


Оценки за комфорт получились близкими. Самыми тихими оказались шины DoubleStar, Hankook и Triangle. Примечательно, что Hankook, имеющий наибольшее количество шипов в тесте (205) смог обыграть в «молчанку» даже топы, не говоря уже о тех, у кого «колючек» значительно меньше. Больше других шума издавали Toyo и Cordiant.


Шины с высоким профилем крайне редко бывают жесткими. Вот и здесь средняя оценка по плавности — «семь с половиной». Чуть мягче проходят неровности пара Continental и Gislaved. Видимо, это семейное преимущество. А вот немного хуже других демпфируют неровности BFGoodrich, Cordiant и Formula. Хотя их оценки в семь баллов подсказывают, что значимых проблем с плавностью хода нет.


Разгоны и торможения


Материалы по теме
Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

Завершаем асфальтовые испытания серией торможений. На мокром покрытии в лидеры вырывается Gislaved. Надо сказать, что эта шина в наших тестах уже несколько лет кряду показывает лучшие результаты на асфальте, независимо от размера. Скромнее всех выглядит парочка BFGoodrich и Toyo.


По результатам торможения на сухой дороге в центре внимания оказались два участника из Поднебесной. Лучше всех останавливается DоubleStar, а самый слабый результат показывает Sailun.


Про расход

Дорожные испытания на экономичность на этот раз заменили стендовыми. Коэффициент сопротивления качению (Кск) на «барабане» определяли на скорости 80 км/ч согласно Правилу № 117 ЕЭК ООН. Самым экономичным оказался Sailun, а хуже всех катился DoubleStar. Однако разница в расходах топлива лучших и худших результатов невелика: в переводе на более привычные величины получили разбег в 0,2–0,3 л/100 км.

Предварительные итоги

Материалы по теме
«Шипы» для кроссоверов: выбор «За рулем»

Лидером асфальтовых заездов становится Gislaved — лучшие тормозные свойства на мокром покрытии и отличные на сухом. Совсем немного ему уступает Triangle, слегка проигрывая в «мокром» торможении. Conti, старший брат Гиславеда, занимает третью позицию, совсем рядом с ним Yokohama, а замыкает первую «асфальтовую» пятерку аутсайдер «белых» дорог DoubleStar, блеснувший лучшим замедлением на сухом покрытии.

«Среднюю» группу составляют Formula, Viatti, Hankook и Nokian.

Пятерку слабаков возглавляет Nordman. За ним следуют противоречивые Sailun и Toyo. На них Tiguan обретает лучшую курсовую устойчивость, но при этом плохо тормозит. Ехать в дальнюю дорогу — самое то, но дистанцию лучше держать с запасом. В хвосте списка BFGoodrich и Cordiant — эти не блещут ни курсовой устойчивостью, ни тормозными свойствами.

Тонкая настройка

Сергей Мишин
Сергей Мишин

Очень похоже, что характеристики топовых «шиповок» приблизились к пределу возможного. И теперь техническая борьба превращается в противостояние характеров. Яркий пример — два сегодняшних лидера.

Conti несколько последних лет и для летних, и для зимних шин делает ставку на сбалансированность всех характеристик. Что хорошо видно по результатам наших тестов.

Nokian на этот раз выбрала другой путь — поставила «во главу угла» снег и лед, что для зимней шины вполне логично! Но для достижения лидирующих результатов на «белых» поверхностях ей пришлось слегка пожертвовать остальными характеристиками. Сделано это настолько аккуратно, что итоговый финальный результат совпадает с тем, какой имеет Continental.

Меня приводит в восторг, насколько тонко специалисты обеих компаний «играют» характеристиками весьма сложных изделий. Они настраивают их, как струны музыкальных инструментов, в соответствии с собственным видением того, какой должна быть идеальная шина. Это и позволяет им удерживать лидирующие позиции, несмотря на разный подход.


Тест шипованных шин для кроссоверов размером 215/65 R16 снегу и льду — по этой ссылке.

Итоги испытаний и сводная таблица результатов — в этой публикации.

На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигонов Nokian за помощь в подготовке тестовых трасс.

Фото на заставке: depositphotos

Фото:
98
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...