«Шипы» для кроссоверов: выбор «За рулем»

Мы протестировали 14 комплектов шипованных шин (размер 215/65 R16) и отвечаем на все ваши вопросы.

Испытатели шинной группы «За рулем» взяли 14 комплектов шипованной резины для кроссоверов — специализированной SUV и обычной легковой, для переднеприводных моделей.

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В выборку попали самые дешевые (до 4000 рублей за шину) отечес­твенная Viatti Bosco Nordico, китайские Sailun Ice Blazer WST 3 и DoubleStar WinterKing DW07, пара «россиян» подороже: Formula Ice («младшенькая» из семейства Пирелли) и новинка Cordiant SnowCross 2 SUV, а также китайский Triangle Icelink Sport Utility.

В шестерку средних по цене покрышек вошли Nordman 7 SUV и Yokohama IceGuard IG65 российской сборки. Чуть подороже — Gislaved Nord Frost 200 SUV и BFGoodrich g‑Force Stud из России, Hankook Winter i*Pike RS2 из Кореи, а также Toyo Observe ­Ice-Freezer SUV из Малайзии. И, наконец, две шины ценой свыше шести тысяч рублей за штуку — Nokian HKPL 9 SUV, «сваренная» в России, и Continental IceContact 3 из Германии.

О том, как они проявили себя на снежно-ледовых испытаниях, читайте здесь. Следующий этап большого шинного теста «За рулем» — асфальтовый. Как он проходил и что показал, узнайте по этой ссылке.

Подбиваем итоги

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Со значительным отставанием позади всех, упав ниже минимального уровня посредственных шин на 44 пункта — DoubleStar WinterKing DW07, набравший лишь 746 итоговых баллов. Завораживающее имя («Двойная звезда зимний король») отнюдь не соответствует содержанию. Блеснуть может лишь лучшим комфортом на пару с Triangle, да еще на асфальте способен тягаться с топами. На этом всё хорошее заканчивается. У этой шины провальные результаты на «белых дорогах», и рекомендовать её для нашей зимы нельзя. Обходите эти шины стороной.

На тринадцатой строчке — Viatti Bosco Nordico, втиснувшаяся на последнее место в группу «посредственных» шин. Примечательна неплохими характеристиками на «черных» покрытиях и средним уровнем комфорта. На снегу — приличные тормозные свойства. При этом весьма слабый зацеп на льду, хотя по поведению сюрпризов не принесет.

14 место 13 место Марка, модель DoubleStar WinterKing DW07 Viatti Bosco Nordico Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 3690 3560 Сумма баллов, набранных в тесте 754 800 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 13 (-) 11 (+) Страна изготовления Китай Россия Индекс нагрузки и скорости 98T 98T Глубина рисунка по ширине, мм 9,3–9,5 7,7–9,0 Твердость резины по Шору 69 63 Количество шипов, шт. 110 120 Выступание шипов после тестов, мм 0,6–1,0 0,9–1,4 Масса шины, кг 11,7 11,9 ПЛЮСЫ Лучшие тормоза на мокром асфальте, средние на сухом; довольно тихие Отличные тормоза на снегу; приличная курсовая устойчивость на заснеженной дороге МИНУСЫ Худшее сцепление на снегу и льду; высокое сопротивление качению, проблемная управляемость Слабое продольное сцепление на льду; ­проблемная управля­емость при резкой смене полосы на снегу

* Здесь и далее. Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно справедливой цены.

Двенадцатая позиция и 801 итоговый балл — это кроссоверный Triangle Icelink Sport Utility. Лучший уровень комфорта, отличный результат на асфальте, и … облом на «белых» покрытиях. По льду нужно ездить предельно аккуратно, не отключая электронику. Раскроет свои лучшие свойства на хорошо очищенных дорогах, где способен составить конкуренцию Гиславеду.

Одиннадцатое место — у Toyo Observe IceFreezer SUV. Слабые результаты во всех упражнениях, похвастать может лишь четкой управляемостью и курсовой устойчивостью на асфальте. Не дружит с проходимостью. Предпочтений по покрытиям нет, но по зимним трассам на этих шинах лучше ездить без спешки. В дальних поездках по очищенным дорогам понравится четким курсом.

12 место 11 место Марка, модель Triangle Icelink Sport Utility Toyo Observe Ice-Freezer SUV Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4110 4910 Сумма баллов, набранных в тесте 801 814 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 3 (-) 16 (-) Страна изготовления Китай Малайзия Индекс нагрузки и скорости 102T 98T Глубина рисунка по ширине, мм 9,0–9,4 9,0–9,4 Твердость резины по Шору 64 63 Количество шипов, шт. 124 127 Выступание шипов после тестов, мм 1,2–1,7 1,1–1,4 Масса шины, кг 12,2 11,7 ПЛЮСЫ Хорошие тормоза на сухом и мокром асфальте; довольно тихие Понятная управляемость на снегу; четкий курс на асфальте; приличная управляемость на льду МИНУСЫ Слабые тормоза на льду, продольное сцепление на снегу; сложная управляемость на льду Худшие тормоза на мокром асфальте; низкая проходимость; высокое сопротивление качению; шумная

В топ-десять вписывается крепкий Cordiant SnowCross 2 SUV, имея в активе 816 баллов. У него последние результаты на асфальте и по комфорту, не поможет сэкономить топливо. Однако на «белых» дорогах находится в числе середняков. И покорил экспертов покладистым поведением на ледовой и снежной трассах оценки управляемости.

Три балла Сайлуну проигрывает BFGoodrich g‑Force Stud. Больше разбалансирован, чем Sailun. Чуть лучше ведет себя на «белых» покрытиях, но слабее на асфальте. Комфортом похвастать не может, зато по экономичности входит в первую тройку. Однако ограничений по использованию мы не нашли.

10 место 9 место Марка, модель Cordiant SnowCross 2 SUV BFGoodrich g-Force Stud Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4080 4830 Сумма баллов, набранных в тесте 816 822 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 4 (+) 11 (-) Страна изготовления Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 102T 102Q Глубина рисунка по ширине, мм 9,2–9,5 8,6–9,0 Твердость резины по Шору 62 57 Количество шипов, шт. 130 100 Выступание шипов после тестов, мм 1,0–1,6 1,0–1,4 Масса шины, кг 12,0 10,8 ПЛЮСЫ Хорошие тормоза на снегу; понятная ­управляемость на снегу и льду Хорошие тормоза на снегу; невысокое сопротивление качению; приличные управляемость на льду и курс на снегу МИНУСЫ Слабые тормоза на асфальте; низкая проходимость; сложный курс на заснеженной дороге; шумная Худшие тормоза на мокром асфальте; оставляет желать лучшего проходимость и курс на асфальте

Вторую половину списка и группу посредственных шин (800–849 баллов) открывает Sailun Ice Blazer WST 3, занимая восьмую строчку. Весьма противоречивый продукт. Лидирует в экономичности, а по комфорту умудряется составить конкуренцию топовым шинам. Но на «белом» поле показывает результаты хуже среднего, сугробы на дух не переносит. На асфальте тоже выглядит слабаком, хотя курс держит лучше всех. Отключать ESP, шустрить на льду и снегу не советуем — это может плохо кончиться.

Чуть поодаль, на седьмом месте, - Formula Ice, ровная по всем свойствам шина. По-пиреллевски хороша практически во всех упражнениях, касающихся управляемости и поведения. Вся пятерка «хорошистов» не имеет ограничений, поскольку ни у кого явных провалов в характеристиках мы не нашли.

8 место 7 место Марка, модель Sailun Ice Blazer WST 3 Formula Ice Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4040 858 Сумма баллов, набранных в тесте 825 4200 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 8 (+) 15 (+) Страна изготовления Китай Россия Индекс нагрузки и скорости 102T 98T Глубина рисунка по ширине, мм 8,4–8,7 9,0–9,2 Твердость резины по Шору 71 57 Количество шипов, шт. 138 130 Выступание шипов после тестов, мм 1,5–1,8 1,3–1,6 Масса шины, кг 11,5 10,8 ПЛЮСЫ Самое низкое сопротивление качению; четкий курс на асфальте Хорошее продольное сцепление на снегу; понятная управляемость; четкий курс на снегу; хорошие тормоза на сухом асфальте МИНУСЫ Худшие поперечное сцепление на льду и тормоза на сухом асфальте; слабое продольное сцепление на снегу; слабая проходимость Нечеткий курс на асфальте

Стойкий к повреждениям Gislaved Nord Frost 200 SUV проигрывает обрусевшей Йокогаме лишь один балл. Гордится лучшими результатами на «черном» и высоким уровнем комфорта. Пожалуй, лучшая шина для городских условий, где улицы очищены от снега и льда.

С разрывом всего в три балла на пятой позиции расположилась Yokohama IceGuard IG65. На асфальте способна конкурировать с Conti. На скользких покрытиях хороший «середняк». Но перед поворотами на льду рекомендуем снижать скорость.

6 место 5 место Марка, модель Gislaved Nord Frost 200 SUV Yokohama IceGuard IG65 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 870 873 Сумма баллов, набранных в тесте 4530 4690 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 11 (+) 9 (+) Страна изготовления Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 102T 102T Глубина рисунка по ширине, мм 8,0–8,9 8,4–8,7 Твердость резины по Шору 54 57 Количество шипов, шт. 130 160 Выступание шипов после тестов, мм 1,2–1,6 1,4–2,0 Масса шины, кг 11,6 11,5 ПЛЮСЫ Лучшие разгон на снегу и тормоза на мокром асфальте, высокое поперечное сцепление на льду; хорошие тормоза на снегу и на сухом асфальте Хорошие разгон на льду, тормоза на снегу и мокром асфальте; высокая проходимость; невысокое сопротивление качению МИНУСЫ Незначительные замечания по управляемости при активных маневрах на снегу, проходимости и по курс. устойчивости Средние тормоза и поперечный зацеп на льду; сложная управляемость на льду; нечеткий курс на асфальте

Четвертую строчку занимает Nordman 7 SUV. По характеру и балансу усиленный Nordman схож со старшим братом Nokian, но по сцепным свойствам на льду закономерно слабее — шипов‑то в нем меньше.

Почетное третье место на подиуме занимает Hankook Winter i*Pike RS2, «распечатывая» категорию хороших шин (от 850 до 899 баллов) и возглавляя плотную группу из четырех участников. Как и Nokian, любит «белые» дороги чуть больше, чем асфальт, хотя результаты на льду скромнее. Кроме того, поможет сэкономить топливо.

4 место 3 место Марка, модель Nordman 7 SUV Hankook Winter i*Pike RS2 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 880 881 Сумма баллов, набранных в тесте 4860 4980 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 8 (+) 6 (+) Страна изготовления Россия Корея Индекс нагрузки и скорости 102T 98T Глубина рисунка по ширине, мм 8,8–9,2 8,3–8,6 Твердость резины по Шору 61 58 Количество шипов, шт. 130 205 Выступание шипов после тестов, мм 1,4–1,7 1,0–1,5 Масса шины, кг 12,3 11,5 ПЛЮСЫ Лучшее время разгона на снегу, высокое продольное сцепление на снегу и льду; хорошая проходимость понятная управляемость Высокое продольное ­сцепление на снегу; понятная управляемость на льду; низкое сопротивление качению, тихие МИНУСЫ Незначительные замечания по управляемости при резких маневрах и по курсовой устойчивости на асфальте Незначительные ­замечания по управляемости на снегу, проходимости и курсовой устойчивости

Conti имеет выдающиеся результаты на «белом» и «черном» покрытиях. Занимает второе место по комфорту. К тому же эти шины достаточно экономичны. Один из самых сбалансированных участников.

Более прочные (исполнение SUV) шины Nokian лидируют в продольном сцеплении на льду, но по остальным дисциплинам на самую малость пропускают вперед Continental. Тем не менее, лидеров теста мы рекомендуем всем водителям без исключений и ограничений по режимам и условиям движения.

Первую ступеньку подиума делят Continental IсeContact 3 и Nokian HKPL 9 SUV. Ни тот, ни другой не смогли доказать свое превосходство, поскольку у обоих одинаковое количество баллов. Отменные шины, но разные по характеру и балансу свойств.

1–2 место 1–2 место Марка, модель Nokian Hakkapeliitta 9 SUV Continental IceContact 3 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 908 908 Сумма баллов, набранных в тесте 6920 6220 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 21 (-) 9 (-) Страна изготовления Россия Германия Индекс нагрузки и скорости 102T 102T Глубина рисунка по ширине, мм 9,3–9,6 7,9–8,0 Твердость резины по Шору 54 54 Количество шипов, шт. 172 188 Выступание шипов после тестов, мм 1,5–1,8 1,2–1,5 Масса шины, кг 12,2 10,7 ПЛЮСЫ Лучшее продольное сцепление на льду; высокое на снегу; понятная управляемость, высокая проходимость, четкий курс на снегу Лучшее поперечное сцепление на льду; продольное сцепление на снегу; отменная управляемость на льду; хорошие тормоза на мокром асфальте МИНУСЫ Незначительные замечания по курсовой устойчивости

на асфальте Незначительные замечания по управляемости на снегу при активном маневрировании

А примечательно то, что после завершения испытаний шипы у всех покрышек были на месте — ни один не потерян!

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 14–1 места.

Выбор по карману

В кризис некоторые из производителей время от времени меняют ценовую политику. И цены на шины скачут. Тем не менее, ориентируясь на актуальные на момент подготовки материала прайсы и результаты нашего теста, мы подготовили раскладку «справедливых» цен, позволяющих сделать вывод, насколько выгодна покупка той или иной модели.

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Тем, кто выбирает из дешевых шин, максимальную выгоду (15%) принесёт покупка покрышек Formula Ice. Немного меньше выгадаете при приобретении Viatti Bosco Nordico (11%), Sailun Ice Blazer WST 3 (8%) и Cordiant SnowCross 2 SUV (4%). Приобретая Triangle Icelink Sport Utility, вы переплачиваете 3%, а за DoubleStar WinterKing DW07–13%.

Расстроим тех, кто предпочитает шины среднего ценового диапазона — они нынче менее выгодны . Наибольшую экономию (11%) сулит Gislaved Nord Frost 200 SUV. Еще скромнее выгода при покупке шин Yokohama IceGuard IG65 (9%), Nordman 7 SUV (8%) и Hankook Winter i*Pike RS2 (6%). Выбирая BFGoodrich g‑Force Stud либо Toyo Observe IceFreezer SUV, придется переплатить 11% и 16%.

Очевидно, что при покупке топовых шин сэкономить не получится. Рыночная цена покрышек Continental IсeContact 3 на 9% процентов выше «справедливой». За Nokian HKPL 9 SUV придется переплатить аж 21%. Бренд стоит денег.

Тест шипованных шин для кроссоверов размером 215/65 R16 снегу и льду — по этой ссылке.

Тест шипованных шин для кроссоверов размером 215/65 R16 на черном асфальте — здесь.

На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигонов Nokian за помощь в подготовке тестовых трасс.

В непредвиденной ситуации на дороге и без нее помогут браслеты противоскольжения.

Фото на заставке: depositphotos