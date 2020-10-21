Шины для кроссоверов: тест 14 шиповок на снегу и льду

На испытаниях «За рулем» — зимняя шипованная резина размером 215/65 R16. Шесть шин в исполнении SUV и восемь обычных легковых.

Соперники

До 4000 руб. за шину

Категорию самых дешевых моделей — до 4000 рублей за шину — представляют отечес­твенная Viatti Bosco Nordico в компании с китайскими Sailun Ice Blazer WST 3 и DoubleStar WinterKing DW07. Другая троица чуть дороже — это пара «россиян», популярная у нас Formula Ice («младшенькая» из семейства Пирелли) и новинка Cordiant SnowCross 2 SUV, а также китайский Triangle Icelink Sport Utility.

До 6000 руб. за шину

В шестерку средних по цене покрышек входят Nordman 7 SUV и Yokohama IceGuard IG65 российской сборки. Чуть подороже — Gislaved Nord Frost 200 SUV и BFGoodrich g‑Force Stud из России, Hankook Winter i*Pike RS2 из Кореи, а также Toyo Observe ­Ice-Freezer SUV из Малайзии.

Свыше 6000 руб. за шину

Шипованные шины по цене более шести тысяч за штуку — Nokian HKPL 9 SUV, «сваренная» в России, и Continental IceContact 3 из Германии. Они наверняка зададут верхнюю планку в результатах. Кроме того, эти марки постоянно борются за первенство.

У кого больше шипов

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Участников теста отличают не только цифры на ценниках, но и количество шипов. Самые «редкозубые»: 100 «гвоздиков» имеет BFGoodrich и 110 — DoubleStar. Напомним, требования Технического регламента Таможенного cоюза ограничивают количество шипов до 60 штук на метр протектора — в «нашем» размере их должно быть не более 130 на одном колесе . Можно и больше, если шина успешно выдержала дополнительные сертификационные испытания на износ дорожного покрытия. Этим, явно более затратным путем, пошли производители пяти шин — Sailun (138 шипов), Yokohama (160), Nokian (172), Conti (188) и самый «зубастый» Hankook, у которого аж 205 шипов!

По величине выступа почти все шины соответствуют требованиям того же Технического регламента: шипы торчат из протектора в пределах 0,9–1,5 мм. Лишь у Viatti и DoubleStar «гвозди» выступают над протектором излишне скромно: минимальное выступание 0,6 мм.

Шесть участников отнесены производителями к категории SUV. Это означает, что шины усилены (как правило, в каркасе, плечевой зоне, боковинах и составе протектора) по сравнению с легковыми аналогами для эксплуатации в более тяжелых условиях. Примечательно, что усиленные шины SUV есть во всех ценовых категориях. Остальные восемь участников конструктивно представляют собой обычные легковые шины специфических кроссоверных размеров. Их производители считают, что большинство кроссоверов на современном рынке переднеприводные и с асфальта не съезжают.

Где и как испытывали

«Белые тесты» мы традиционно проводим на полигонах производителей шин: Nokian, Pirelli, Continental и Hankook. В этом году редакция проверяла шины за Полярным кругом в испытательном центре White Hell («Белый ад» от Nokian Tyres).

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В качестве автомобиля-носителя используем переднеприводный VW Tiguan, поскольку полный привод делает небольшие различия между шинами менее заметными.

Замеры проводили с помощью мерительного комплекса Vbox Racelogic, работающего со спутниками GPS/ГЛОНАСС, и оптической системы Kistler Correvit L‑motion, которая помогала определять продольное сцепление на крытом ледовом прямике.

Во всех упражнениях мы использовали дополнительные «референсные» шины, повторяя их через каждые две-три «зачетные», отслеживая с их помощью изменение покрытия. Показания бортового термометра за время тестов лежали в пределах от —2 °C до —25 °C.

Сцепление на льду...

Первые упражнения — оценка продольного сцепления. Быстрее всего с 5 до 30 км/ч Tiguan разгоняется на Nokian, а медленнее — на шинах DoubleStar. Разница — почти в два раза! Хотя и вполне закономерно — выступание шипов у шин DoubleStar менее одного миллиметра, они почти «беззубые».

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В торможении (30–5) км/ч Nokian вновь обставляет всех — результат 13,5 м. На последнем месте опять-таки DoubleStar, но в компании с Viatti — 21 метр. Полтора корпуса автомобиля! И это при скорости 30 км/ч! А что же будет, если придется тормозить с 60 или 90 км/ч?

Следующее упражнение — ледяной круг, на котором оценивается время его прохождения. Чем меньше время круга, тем лучше держак! Здесь вперед вырывается Conti, а Nokian скатывается на третью позицию, пропустив перед собой Gislaved. Виной тому странная особенность поведения: передние (ведущие) колеса уверенно вгрызаются в лед, а вот задние (в свободном качении) почему-то скользят в сторону. В итоге машина идет почти боком, теряя время.

Медленнее всего на круге Tiguan ехал на шинах Sailun. Хотя продольное сцепление неплохое — пятый результат. Удивительно, но самый «редкозубый» BFGoodrich быстрее (читай, «лучше») аутсайдера почти на 10%.

...и на снегу

Длинное снежное плато позволяет совершить пять-шесть комбинированных замеров (разгон-торможение) в одну сторону. Здесь мы чуть приподнимаем верхнюю планку, увеличивая «потолок» скорости до 40 км/ч. Разгон с места, то есть с нуля, а тормозной путь отсекаем при тех же 5 км/ч.

Здесь результаты ложатся кучнее, чем на льду. В торможении десять (!) участников показывают близкие результаты, разница между ними всего лишь 20 см. Лучший — Continental, худший — DoubleStar.

На разгоне в лидеры неожиданно вырываются бренды второй линии. Первое время показывают Gislaved и Nordman. У первой шины протектор асимметричный, а у второй — направленный. Но обе цепляются за снег на разгоне лучше остальных. Последний результат опять у шины DoubleStar.

Управляемость на льду...

Для оценки управляемости используем сложную трассу замкнутой конфигурации. Она включает в себя набор прямиков, плавных и крутых поворотов, скоростную «эску» и половину окружности постоянного радиуса, позволяющей оценить поведение автомобиля на длинной дуге. Отключаем ESP и начинаем.

Здесь всех победил Conti, придав Тигуану мягкие и четкие реакции и хорошо предсказуемое, понятное поведение. Восемь с половиной баллов, больше такую оценку эксперты не поставили никому.

В отстающих опять DoubleStar. На этих шинах Tiguan превращается в коварного обманщика, который буквально заманивает водителя в капкан. Первоначальные реакции вселяют уверенность в то, что можно ехать быстрее. Но чуть-чуть увеличиваешь скорость, и автомобиль перестает реагировать на действия рулем, будто баранку от колес отсоединили. Скользит невыносимо долго и очень резко обретает сцепление. Если при этом передние колеса повернуты, машину дергает в сторону и буквально закручивает в штопор. Даже электроника не помогает — очень опасно!

..на снежном плато

Курсовую устойчивость и возможность мягкого маневрирования на снегу оцениваем на прямой на скорости 100 км/ч. В этом упражнении лидируют Formula и Nokian. Эти шины отличают четкое прямолинейное движение, плотный руль и мягкие, но хорошо понятные реакции при корректировке курса.

И вновь страшнее всего ехать на шинах DoubleStar. На них Tiguan обретает широкий, непонятный ноль, из-за которого машина рыскает по дороге, даже если необходимо двигаться по прямой . Значительные задержки в реакциях при попытке подправить заданное направление и активный, прогрессирующий занос, требующий от водителя незамедлительных действий для того, чтобы погасить его и удержать автомобиль от вылета в кювет.

Следующее упражнение — резкая смена полосы движения на городских скоростях от 40 до 60 км/ч. Лучший балл («восемь», что по нашей градации означает «нет проблем для водителей средней квалификации») испытатели поставили шинам Formula и Yokohama.

Низший балл и здесь у покрышек DoubleStar: на них Тигуан отмечается задержками в реакциях, значительными углами поворота баранки и сносом на входе в поворот.

Увеличение скорости добавляет занос во втором коридоре, требующий от водителя незамедлительных корректирующих действий. Причем опережающих: чуть не успел или неверно рассчитал угол поворота руля — и вылетел на встречку.

…и на трассе управляемости

Сначала едем вплотную к предельным режимам, но не срываясь в значительные скольжения. Здесь эксперты поставили восьмерки четырем участникам: Cordiant, Continental, Formula и Toyo не вызвали никаких замечаний. Больше всех поразил Cordiant, поскольку в предыдущих упражнениях звезд с неба не хватал.

На шинах DoubleStar информативность на руле полностью отсутствует — он легкий и «пустой», как у лодки. Вкупе с задержками в реакциях это приводит к перекручиванию руля на избыточные углы, что провоцирует занос и потерю устойчивости. Масла в огонь добавляют неожиданно резкие переходы в скольжения. Весьма неприятно!

Второй заход — едем активно, проверяя реакции в скольжениях. И вновь поражаемся Кордианту, способному доставлять удовольствие от езды, теперь уже агрессивной. Не уступают ему Nokian и Toyo. Все трое заслуживают по «восьмерке».

Самая страшная шина в этих режимах… правильно, DoubleStar. Очень долгие скольжения, резкое восстановление сцепления, приводящее к «отстрелам» кормы. Ситуацию усложняет недостаток тяги, добавление газа не помогает вытащить машину из опасных рысканий. Не едешь, а постоянно борешься с автомобилем, пытаясь нащупать рулем нужное положение колёс, чтобы задать Тигуану хотя бы примерное направление. Адреналина в крови с избытком, аж трясет.

Сугробы

Для владельцев кроссоверов проходимость в снегу — актуальная тема. Ведь даже на моноприводных машинах водители лезут парковаться в сугробы активнее, чем на легковушках.

Увереннее всего Tiguan едет по белой целине на шинах Nokian и Nordman. Хоть внатяг, хоть с полным газом, он легко маневрирует в глубоком снегу и выбирается задним ходом, если нагреб перед бампером непроходимую кучу.

Обутый в шины DoubleStar, он не то, чтобы трогаться, даже ходом ехать отказывается! Шлифует снег, будто на летних покрышках. Позор!..

Предварительные итоги

Лидеры

В первенстве на льду и снегу явный лидер — Nokian, оторвавшийся от ближайшего соперника на 13 баллов. По продольному сцеплению на льду этим шинам нет равных. На снегу результаты по зацепу отличные, хотя и не лидирующие.

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На второй позиции Continental — хорошо сбалансирован между льдом и снегом. Как, впрочем, и Nordman, занимающий третью строчку.

Четвертый — Hankook. На снегу чувствует себя чуть лучше, чем на льду.

На пятое место выскочила Yokohama. На льду может похвастать лишь хорошим разгоном, хотя обычно шинники во главу угла ставят тормозные свойства . Видимо, подводит неравномерное выступание шипов. Шестое место занимает Formula, демонстрируя по зацепу на снегу высокие результаты, а на льду — средние. Однако управляется и там, и там одинаково классно — влияние Pirelli дает о себе знать.

Первую половину списка закрывает Gislaved, по характеру схожий с Формулой: зацеп на льду средний, на снегу — отличный. Хотя есть незначительные замечания по поведению.

Середнячки

На восьмом месте — Cordiant. Хорош по части управляемости. Однако на замерах меркнет, показывая средние результаты (хороши лишь тормоза на снегу). Откровенно слаб в курсовой устойчивости и проходимости.

Далее следует BFGoodrich: способен похвастать лишь хорошими тормозами на снегу. Удивительно: несмотря на самое скромное количество шипов, ледяные дисциплины не провалил, удержавшись ближе к середине. И в остальном нормальная шина, без пробелов в характеристиках.

Toyo лишь на десятой позиции — середняк во всем, хорошо управляется на снегу, но несилен в проходимости.

Аутсайдеры

Чем дальше шина в списке, тем больше у нее слабых мест. Sailun на льду имеет средний продольный зацеп и худший поперечный. На снегу слаб и по сцеплению, и по управляемости. Сугробы на дух не переносит.

Далее следует совсем слабая тройка. Viatti с худшим результатом в торможении на льду и весьма неплохим на снегу. Эти покрышки приподнялись за счет приличной управляемости и хорошей курсовой устойчивости на снегу. Triangle имеет «бледное» продольное сцепление на снегу; на льду — слабые тормозные свойства и проблемную управляемость. Похвастать может лишь неплохим поведением на снежных покрытиях.

Самое последнее место в нашем «белом» списке ожидаемо занимает DoubleStar. Полный провал. Давненько мы не видели столь откровенных слабаков. Впечатление такое, что авторы этой шины ни снега, ни льда в глаза не видели.