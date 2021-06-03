А может, водичка?
Единственное достоинство воды в качестве омывайки — она бесплатная. А вот примеси, содержащиеся в ней, оседают на крыльчатке насоса и засоряют жиклеры. Уплотнение насоса также портится, поскольку вода, в отличие от омывайки, не содержит никаких смазывающих компонентов. Мало того, ее абразивные частицы мало-помалу царапают ветровое стекло.
Но печальнее всего то, что вода очень плохо моет стекла. Любая органика — от древесных почек до останков насекомых-камикадзе — ей не по силам, сколько бы дворники ни елозили туда-сюда. Не случайно в омывайки добавляют ПАВы — поверхностно-активные вещества, способные растворять подобные загрязнения, а также пыльцу растений и прочие чисто летние атрибуты.
Есть ли смысл выбирать какую-то особенную летнюю омывайку или можно хватать первую попавшуюся? Для экспертизы мы приобрели 15 препаратов — как готовых к употреблению, так и концентратов. Результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке изделий.
Как испытывали
Все концентраты перед испытаниями смешали с водой согласно инструкции, приведя таким образом их «к общему знаменателю» с остальными омывайками.
Всем средствам предстояло удалить с ветрового стекла каплю одного и того же загрязнителя — дворники им в помощь!
Перед проверкой каждого из средств мы обезжиривали тестовый участок стекла редакционного Ларгуса уайт-спиритом, после чего наносили 0,1 см³ рыбьего жира, имитирующего летающую живность, столкнувшуюся с автомобилем. Затем смачивали загрязнение миллилитром проверяемой омывайки и включали дворники, подсчитывая число взмахов, достаточное для удаления грязи.
Наличие пены отмечали как недостаток — лишние объекты на стекле ни к чему.
Оценивали и запах омывайки.
|Концентрат для приготовления летней стеклоомывающей жидкости
Примерная цена 60 ₽
Объем 80 мл
Запах — ненатуральный, «химический». Требуемая концентрация — 1:60. Пенообразование низкое. Моющая способность хорошая. Цена вполне приемлемая. Рекомендуем.
|Летний стеклоомыватель
Примерная цена 80 ₽
Объем 4 л
Чувствуется запах отдушки, не похожей на натуральную. Пенообразование отсутствует. Моет хорошо. Цена приемлемая. Рекомендуем.
|Высококонцентрированный стеклоомыватель для бачков автомобиля
Примерная цена 370 ₽
Объем 250 мл
Пахнет слабо — легкий мятный аромат. Есть дозатор. Требуемая концентрация — 1:100. Пенообразование среднее. Моет хорошо. Цена адекватная. Рекомендуем.
|Жидкость стеклоомывателя «Лето»
Примерная цена 85 ₽
Объем 5 л
Запах приятным не назовешь, но он, к счастью, слабый. Пены почти нет. Моющая способность высокая. Цена не раздражает. Рекомендуем.
|Омыватель стекол концентрат 1:20
Примерная цена 200 ₽
Объем 384 г
Легкая отдушка. Концентрация 1:20. Пенообразование среднее, моет тоже средне. Цена при этом не из самых доступных. Явных противопоказаний к использованию нет, но и рекомендовать не за что.
|Антидождь — добавка в бачок омывателя
Примерная цена 280 ₽
Объем 250 мл
Ощущается спиртовой запах с отдушкой. Рекомендованная концентрация — треть упаковки на бачок омывателя. Пены — минимум. Моет хорошо, при этом поверхность делается несмачиваемой. Эффект антидождя есть. Цена нормальная. Рекомендуем.
|Омыватель стекол Концентрат
Примерная цена 220 ₽
Объем 120 мл
Запах очень легкий, парфюмерный. Концентрация — 1:40. Пена средняя. Моет не особо хорошо. Цена реальная, но с рекомендациями решили обождать.
|Летний шампунь в бачок омывателя (суперконцентрат)
Примерная цена 250 ₽
Объем 50 мл
Аромат легкого парфюма. Требуемая концентрация — 1:100. Пены почти нет. Моет очень хорошо, но цена на общем фоне явно завышена.
Если средства позволяют не экономить — рекомендуем.
|Летняя жидкость для омывателя стекла
Примерная цена 220 ₽
Объем 4 л
Запах — не из приятных. Пены минимум. Моет очень хорошо, но цена не радует. При наличии средств — рекомендуем.
|Концентрат для стекол
Примерная цена 140 ₽
Объем 1000 мл
Запах почти не ощущается. Концентрация — 1:10. Пены немного. Моющая способность высокая, цена реальная. Рекомендуем.
|Концентрат омывателя
Примерная цена 150 ₽
Объем одна таблетка на 5 л
Растворяется в воде очень плохо, остаются комки — это нежелательно. Запах — легкий. Пенообразование среднее. А моет неважно. Рекомендовать не можем.
|Летняя стеклоомывающая жидкость
Примерная цена 100 ₽
Объем 5 л
Запах не из приятных. Небольшое пенообразование. Моет хорошо. В целом — рекомендуем.
|Стеклоомывающая жидкость «Лето»
Примерная цена 130 ₽
Объем 5 л
Запах напоминает клубничный, хотя и резковат. Пенообразование низкое, но моющие качества не очень высокие. Цена средняя. С рекомендациями подождем.
|Концентрат омывателя автомобильных стекол
Примерная цена 170 ₽
Объем три таблетки, каждая на 5 л
Растворяется очень медленно. Пены немного. Моет неважно. Рекомендовать не можем.
|Омыватель летний
Примерная цена 100 ₽
Объем 5 л
Легкий запах. Пены почти нет. Моющие способности невысокие. Рекомендовать не можем.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ
Первым отечественным автомобилем, оснащенным стеклоомывателем, стала вовсе не представительская машина типа Чайки или ЗИСа, а полноприводный М‑72 с кузовом от Победы. Соответствующая система называлась «Установка для промывки ветрового стекла». В корпусе жиклера располагались два просверленных шарика, изменяя положение которых можно было регулировать направление струй воды.
Выводы экспертов «За рулем»
Средства в виде таблеток нам не понравились как класс: они растворяются чересчур долго, образуя при этом комки, способные помешать работе системы стеклоочистки. Так и хочется добавить в их описание рекомендацию: «Разгрызть и запить водой».
Остальные омывайки особых нареканий не вызвали — разве что цена той же Liqui Moly показалась явно завышенной, несмотря на хорошие результаты. Стоимость такого средства не должна превышать 100 рублей за 4–5 литров — с этой точки зрения отечественные препараты выглядят привлекательнее зарубежных.
Особо отметим концентрат AGA 114, а также готовые к употреблению Alfa и Eltrans.
Счастливого пути и хорошего обзора!
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Фото: depositphotos.com, «За рулем»