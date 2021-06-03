Иные летние стеклоомывающие жидкости дороже зимних, спиртовых. Ну так ведь зимой ни тополиных почек, ни мух с комарами! Хорошая новость — дешевые средства тоже справляются.

А может, водичка?

Материалы по теме Мутная пленка на стеклах: откуда взялась и как избавиться?

Единственное достоинство воды в качестве омывайки — она бесплатная. А вот примеси, содержащиеся в ней, оседают на крыльчатке насоса и засоряют жиклеры. Уплотнение насоса также портится, поскольку вода, в отличие от омывайки, не содержит никаких смазывающих компонентов. Мало того, ее абразивные частицы мало-помалу царапают ветровое стекло.

Но печальнее всего то, что вода очень плохо моет стекла. Любая органика — от древесных почек до останков насекомых-камикадзе — ей не по силам , сколько бы дворники ни елозили туда-сюда. Не случайно в омывайки добавляют ПАВы — поверхностно-активные вещества, способные растворять подобные загрязнения, а также пыльцу растений и прочие чисто летние атрибуты.

Есть ли смысл выбирать какую-то особенную летнюю омывайку или можно хватать первую попавшуюся? Для экспертизы мы приобрели 15 препаратов — как готовых к употреблению, так и концентратов. Результаты наших исследований относятся только к конкретной выборке изделий.

Как испытывали

Все концентраты перед испытаниями смешали с водой согласно инструкции, приведя таким образом их «к общему знаменателю» с остальными омывайками.

Всем средствам предстояло удалить с ветрового стекла каплю одного и того же загрязнителя — дворники им в помощь!

Перед проверкой каждого из средств мы обезжиривали тестовый участок стекла редакционного Ларгуса уайт-спиритом, после чего наносили 0,1 см³ рыбьего жира, имитирующего летающую живность, столкнувшуюся с автомобилем. Затем смачивали загрязнение миллилитром проверяемой омывайки и включали дворники, подсчитывая число взмахов, достаточное для удаления грязи.

Наличие пены отмечали как недостаток — лишние объекты на стекле ни к чему.

Оценивали и запах омывайки.

AGA 114, Россия Концентрат для приготовления летней стеклоомывающей жидкости

Примерная цена 60 ₽

Объем 80 мл

Запах — ненатуральный, «химический». Требуемая концентрация — 1:60. Пенообразование низкое. Моющая способность хорошая. Цена вполне ­приемлемая. Рекомендуем. Alfa, Россия Летний стеклоомыватель

Примерная цена 80 ₽

Объем 4 л

Чувствуется запах отдушки, не похожей на натуральную. Пенообразование отсутствует. Моет хорошо. Цена ­приемлемая. Рекомендуем. Arexons DP1, Италия Высококонцентрированный стеклоомыватель для бачков автомобиля

Примерная цена 370 ₽

Объем 250 мл

Пахнет слабо — легкий мятный аромат. Есть дозатор. Требуемая концентрация — 1:100. Пенообразование среднее. Моет хорошо. Цена адекватная. Рекомендуем.

Eltrans El-0106.02, Россия Жидкость стеклоомывателя «Лето»

Примерная цена 85 ₽

Объем 5 л

Запах приятным не назовешь, но он, к счастью, слабый. Пены почти нет. Моющая способность высокая. Цена не раздражает. Рекомендуем. Fill Inn, Россия Омыватель стекол концентрат 1:20

Примерная цена 200 ₽

Объем 384 г

Легкая отдушка. Концентрация 1:20. Пенообразование среднее, моет тоже средне. Цена при этом не из самых доступных. Явных противопоказаний к использованию нет, но и рекомендовать не за что. Grass, Россия Антидождь — добавка в бачок омывателя

Примерная цена 280 ₽

Объем 250 мл

Ощущается спиртовой запах с отдушкой. Рекомендованная концентрация — треть упаковки на бачок омывателя. Пены — минимум. Моет хорошо, при этом поверхность делается несмачиваемой. Эффект антидождя есть. Цена нормальная. Рекомендуем.

Lavr Антимуха Ln1225, Россия Омыватель стекол Концентрат

Примерная цена 220 ₽

Объем 120 мл

Запах очень легкий, парфюмерный. Концентрация — 1:40. Пена средняя. Моет не особо хорошо. Цена реальная, но с рекомендациями решили обождать. Liqui Moly Артикул 1967, Германия Летний шампунь в бачок омывателя (суперконцентрат)

Примерная цена 250 ₽

Объем 50 мл

Аромат легкого парфюма. Требуемая концентрация — 1:100. Пены почти нет. Моет очень хорошо, но цена на общем фоне явно завышена.

Если средства позволяют не экономить — рекомендуем. Liqui Moly, Россия Летняя жидкость для омывателя стекла

Примерная цена 220 ₽

Объем 4 л

Запах — не из приятных. Пены минимум. Моет очень хорошо, но цена не радует. При наличии средств — рекомендуем.

Pingo 85030–3, Россия Концентрат для стекол

Примерная цена 140 ₽

Объем 1000 мл

Запах почти не ощущается. Концентрация — 1:10. Пены немного. Моющая способность высокая, цена реальная. Рекомендуем. Runway, Россия Концентрат омывателя

Примерная цена 150 ₽

Объем одна таблетка на 5 л

Растворяется в воде очень плохо, остаются комки — это нежелательно. Запах — легкий. Пенообразование среднее. А моет неважно. Рекомендовать не можем. Sintec Мошкомой, Россия Летняя стеклоомывающая жидкость

Примерная цена 100 ₽

Объем 5 л

Запах не из приятных. Небольшое пенообразование. Моет хорошо. В целом — рекомендуем.





Spectrol Hubba Bubba, Россия Стеклоомывающая жидкость «Лето»

Примерная цена 130 ₽

Объем 5 л

Запах напоминает клубничный, хотя и резковат. Пенообразование низкое, но моющие качества не очень высокие. Цена средняя. С рекомендациями подождем. Автокомфорт, Россия Концентрат омывателя автомобильных стекол

Примерная цена 170 ₽

Объем три таблетки, каждая на 5 л

Растворяется очень медленно. Пены немного. Моет неважно. Рекомендовать не можем. Ойлрайт, Россия Омыватель летний

Примерная цена 100 ₽

Объем 5 л

Легкий запах. Пены почти нет. ­Моющие способности невысокие. Рекомендовать не можем.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ Первым отечественным автомобилем, оснащенным стеклоомывателем, стала вовсе не представительская машина типа Чайки или ЗИСа, а полноприводный М‑72 с кузовом от Победы. Соответствующая система называлась «Установка для промывки ветрового стекла». В корпусе жиклера располагались два просверленных шарика, изменяя положение которых можно было регулировать направление струй воды.

Выводы экспертов «За рулем»

Средства в виде таблеток нам не понравились как класс: они растворяются чересчур долго, образуя при этом комки, способные помешать работе системы стеклоочистки. Так и хочется добавить в их описание рекомендацию: «Разгрызть и запить водой».

Материалы по теме Очень-очень испачкали сиденья — тест 13 препаратов для чистки

Остальные омывайки особых нареканий не вызвали — разве что цена той же Liqui Moly показалась явно завышенной, несмотря на хорошие результаты. Стоимость такого средства не должна превышать 100 рублей за 4–5 литров — с этой точки зрения отечественные препараты выглядят привлекательнее зарубежных.

Особо отметим концентрат AGA 114, а также готовые к употреблению Alfa и Eltrans.

Счастливого пути и хорошего обзора!

Фото: depositphotos.com, «За рулем»