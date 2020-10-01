Дворники плохо чистят? 5 способов восстановления

И все они оказались, вы не поверите, бесполезными. Мы проверили!

​Щетки стеклоочистителей — это расходный материал. Причем проведенные «За рулем» испытания показали, что заметной разницы в эффективности работы разных дворников нет, хотя цены могут различаться в двадцать раз. Комплект нормально работающих щеток можно купить за несколько сотен рублей. Однако желающих сэкономить на своей безопасности хоть отбавляй — лайфхаками, как восстановить изношенные щетки стеклоочистителей, переполнены форумы.

Наточить?

Использование различных девайсов для заточки рабочей кромки дворников мы проверяли вот здесь. Инструменты были разные, а итог один: улучшения работоспособности не наблюдалось. Однако идея оказалась живучей: многие авторы предлагают провести аналогичную операцию подручными средствами. На кусок деревяшки наклеивают мелкозернистую наждачную бумагу и двигают по кромке с небольшим усилием назад-вперед. Так, по их мнению, можно восстановить прямоугольную форму кромки и тем самым вернуть ленте дворника ее очищающие качества.





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Процедура напоминает заточку ножей, а потому требует сноровки. В любом случае, отличить работу обработанного стеклоочистителя от необработанного не удалось — и тот, и другой чистили плохо.

Вердикт: не годится.

Вымыть?

Предлагается опустить резинки в горячую воду и подержать их там минут сорок. Это, по мнению авторов идеи, растворит грязь и жирный налет на рабочей поверхности ленты и вернет резинкам эластичность. Жир в горячей воде действительно растворяется. Но износ кромки останется, поэтому эффект от этого мытья окажется кратковременным.

Вердикт: частично годится.

Растворить?

Для более эффективного удаления жиров предлагают использовать уайт-спирит и даже бензин. Эффект будет, причем разнополярный. Химия удаляет жиры с поверхности щетки лучше, чем горячая вода, но одновременно уничтожает и заводское графитовое напыление, повышающее ресурс изделия. В итоге работа щетки только ухудшается.

Вердикт: не годится.

Смазать?

Обычно рекомендуют силикон: многие считают, что улучшение скольжения повлияет на очистку стекла. Однако цель непонятна: дворник должен чистить, а не скользить по грязной поверхности. На практике ничего дельного не выходит: стекло пачкается, причем отмыть его тяжело. Куда лучше заняться стеклом — как следует вымыть, отполировать. Грязь не будет так сильно приставать к поверхности, да и дворникам станет чуть легче.

Вердикт: не годится.

Смягчить?

Вернуть эластичность задубевшей ленте, издающей скрипы, предлагают с помощью глицерина: купить в аптеке, смазать резинки, дать время впитаться, затем вытереть насухо. Но вернуть резине былую мягкость не удается. Тем более, глицерин очень быстро смывается дождем и омывайкой.

Вердикт: не годится.

Овчинка и выделка

На все подобные операции не нужно тратить ни секунды, ни копейки. Максимум, что стоит время от времени делать, — осторожно удалять с резинок налипшую грязь вроде древесных почек. А изношенные дворники надо заменять новыми — это в общем недорого. Лучше даже один — два раза в сезон.

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Фото: «За рулем» и depositphotos