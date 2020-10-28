Насосы стеклоомывателя: протестировали 6 вариантов

На экспертизу были взяты самые массовые насосы стеклоомывателей, которые подходят для многих моделей ВАЗ (от Самары до Гранты), Датсунов, а также УАЗов и ГАЗелей. Таких автомобилей на наших дорогах полным-полно, возраст многих далеко не юношеский, а потому спрос на эти детали устойчивый.
Помимо старости (износа) наиболее распространенные причины поломок — внутренняя коррозия или замерзание вместе с водой. Кстати, работу «на сухую» такие насосы переносят спокойно, поскольку их конструкция не предусматривает охлаждение жидкостью.
Для испытаний мы приобрели шесть экземпляров разных производителей — в нашем досье они расположены в алфавитном порядке.
|Цена ~ 270 ₽
Заявленное давление — атм
Клеммы негерметичные. Уплотнение вала не держит давление: манжета очень слабая — она быстро потеряет герметичность. Дренаж предусмотрен. Производительность — самая низкая в выборке.
Вывод: не покупать
| Цена ~ 450 ₽
Заявленное давление — атм
Самое дорогое изделие в нашей выборке. Заделка клемм негерметичная. Полость насоса отделена от полости мотора, есть хорошие дренажные каналы. Но корпус — меньшего диаметра: он будет болтаться в бачке.
Вывод: не покупать
| Цена ~ 260 ₽
Заявленное давление 2,5 атм
В комплекте есть фильтр и уплотнитель. Дренаж не предусмотрен. Герметичность клемм не обеспечена. Давление при нулевом расходе — одно из самых высоких в тесте. КПД — также один из лучших.
Вывод: можно использовать
| Цена ~ 220 ₽
Заявленное давление 0,25 МПа
Клеммы негерметичные. Предусмотрен дренаж между полостью насоса и электродвигателем. Давление при нулевом расходе — самое низкое в тесте.
Вывод: не покупать
| Цена ~ 160 ₽
Заявленное давление 2,5 кг/см²
Самый дешёвый насос в выборке. Клеммы негерметичные. Есть дренажные отверстия для разделения полостей. Давление при нулевом расходе — одно из лучших в выборке.
Вывод: можно использовать
| Цена ~ 170 ₽
Заявленное давление 2,5 кг/см²
Клеммы негерметичные. Дренажных отверстий нет. Давление при нулевом расходе — лучшее в тесте. КПД — самый высокий в тесте.
Вывод: лучшее изделие в выборке
Что и зачем проверяли?
Давление, развиваемое насосом при нулевом расходе жидкости, говорит о его технологическом запасе: чем оно выше, тем лучше. Производительность показывает, насколько активно жидкость подается на стекло. Это важный параметр, ведь с переходом на зимние омывайки вязкость прокачиваемых жидкостей резко возрастает, а потому и производительность насосов желательно иметь с запасом. Ее мы проверяли, фиксируя объем прокачиваемой насосами жидкости за одинаковое время через отверстие, сечение которого эквивалентно проходному сечению пары стандартных двухструйных форсунок.
Дополнительный важный параметр, влияющий на ресурс — герметичность электродвигателя насоса. В отличие от бензонасосов, они не купаются в прокачиваемой жидкости, а потому их внутренние детали при контакте с водой быстро ржавеют.
О качестве изготовления и технологичности конструкции можно судить также и по эффективности работы или КПД насоса. Мы высчитали этот параметр для каждого изделия, приняв его как соотношение тока потребления и производительности.
Одинаковые ли насосы?
Общая беда всех шести насосов — негерметичные клеммы, сквозь которые внутрь может проникать влага. А насос Lada Standard отметился неудовлетворительной герметичностью рабочей полости насоса: при прочих равных условиях такая манжета потечет раньше всех.
Производительность насосов различается более чем в полтора раза: лучший показатель — у ЭНЦ 2,5–12, а худший — у Lada Standard.
Среди всех тестируемых насосов нет ни одного идеального. Победителем же во всех проведенных испытаниях оказался ЭНЦ 2,5–12 — это «Наш выбор». Отметим также насосы Прамо и СтартВольт. Остальные лучше не покупать.
- Защита боковых стекол от грязи — водосток лобового стекла.