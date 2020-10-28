Насосы стеклоомывателя: протестировали 6 вариантов

Среди них нет идеальных. Однако мы знаем, какой лучше поставить взамен сломавшегося.

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На экспертизу были взяты самые массовые насосы стеклоомывателей, которые подходят для многих моделей ВАЗ (от Самары до Гранты), Датсунов, а также УАЗов и ГАЗелей. Таких автомобилей на наших дорогах полным-полно, возраст многих далеко не юношеский, а потому спрос на эти детали устойчивый.

Помимо старости (износа) наиболее распространенные причины поломок — внутренняя коррозия или замерзание вместе с водой. Кстати, работу «на сухую» такие насосы переносят спокойно, поскольку их конструкция не предусматривает охлаждение жидкостью.

Для испытаний мы приобрели шесть экземпляров разных производителей — в нашем досье они расположены в алфавитном порядке.

Lada Standard. Насос омывателя 21100-5208009-81 Цена ~ 270 ₽

Заявленное давление — атм

Клеммы негерметичные. Уплотнение вала не держит давление: манжета очень слабая — она быстро потеряет герметичность. Дренаж предусмотрен. Производительность — самая низкая в выборке.

Вывод: не покупать Mehanico. Насос омывателя CL-412-M-A Цена ~ 450 ₽

Заявленное давление — атм

Самое дорогое изделие в нашей выборке. Заделка клемм негерметичная. Полость насоса отделена от полости мотора, есть хорошие дренажные каналы. Но корпус — меньшего диаметра: он будет болтаться в бачке.

Вывод: не покупать





Прамо. Насос омывателя 2110-5208009-03 Цена ~ 260 ₽

Заявленное давление 2,5 атм

В комплекте есть фильтр и уплотнитель. Дренаж не предусмотрен. Герметичность клемм не обеспечена. Давление при нулевом расходе — одно из самых высоких в тесте. КПД — также один из лучших.

Вывод: можно использовать СОАТЭ. Насос омывателя 002110–5208009 Цена ~ 220 ₽

Заявленное давление 0,25 МПа

Клеммы негерметичные. Предусмотрен дренаж между полостью насоса и электродвигателем. ­Давление при нулевом расходе — самое низкое в тесте.

Вывод: не покупать

СтартВольт. Насос омывателя SWP0110 / 2110–5208009 Цена ~ 160 ₽

Заявленное давление 2,5 кг/см²

Самый дешёвый насос в выборке. Клеммы негерметичные. Есть дренажные отверстия для разделения полостей. Давление при нулевом расходе — одно из лучших в выборке.

Вывод: можно использовать ЭНЦ 2,5–12. Электронасос 2110-5208009-08-29 Цена ~ 170 ₽

Заявленное давление 2,5 кг/см²

Клеммы негерметичные. Дренажных отверстий нет. Давление при нулевом расходе — лучшее в тесте. КПД — самый высокий в тесте.

Вывод: лучшее изделие в выборке

Что и зачем проверяли?

Давление, развиваемое насосом при нулевом расходе жидкости, говорит о его технологическом запасе: чем оно выше, тем лучше. Производительность показывает, насколько активно жидкость подается на стекло. Это важный параметр, ведь с переходом на зимние омывайки вязкость прокачиваемых жидкостей резко возрастает, а потому и производительность насосов желательно иметь с запасом. Ее мы проверяли, фиксируя объем прокачиваемой насосами жидкости за одинаковое время через отверстие, сечение которого эквивалентно проходному сечению пары стандартных двухструйных форсунок.

Главные элементы насоса: 1 — улитка центробежного насоса; 2 — крыльчатка; 3 — манжета; 4 — электродвигатель.

В отличие от более современных насосов, устанавливаемых, например, на Весту, у наших подопечных не предусмотрены грязезащитные сеточки на входе. И весь мусор из бачка попадает в жиклеры стеклоомывателей и забивает их. Поэтому важно поддерживать бачок в чистоте.

Дополнительный важный параметр, влияющий на ресурс — герметичность электродвигателя насоса. В отличие от бензонасосов, они не купаются в прокачиваемой жидкости, а потому их внутренние детали при контакте с водой быстро ржавеют.

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Проверили и качество манжетного уплотнения при повышенном давлении (4 бар) в рабочей полости насосов. В зависимости от конструкции насоса негерметичная прохудившаяся манжета погонит жидкость либо наружу, либо прямо в электродвигатель. И тот может выйти из строя, если в корпусе не предусмотрены дренажные отверстия, через которые жидкость отводится на улицу.

О качестве изготовления и технологичности конструкции можно судить также и по эффективности работы или КПД насоса. Мы высчитали этот параметр для каждого изделия, приняв его как соотношение тока потребления и производительности.

Одинаковые ли насосы?

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Внешне все насосы похожи друг на друга, ведь они рассчитаны на стандартное посадочное место в бачке омывателя. Однако у корейско-тайваньского Mehanico корпус оказался чуть меньшего диаметра, а потому плотную посадку не обеспечить. Придется дополнительно уплотнить соединение, иначе насос может выскочить. Или поступить проще: не покупать такой насос.

Общая беда всех шести насосов — негерметичные клеммы, сквозь которые внутрь может проникать влага. А насос Lada Standard отметился неудовлетворительной герметичностью рабочей полости насоса: при прочих равных условиях такая манжета потечет раньше всех.

Производительность насосов различается более чем в полтора раза: лучший показатель — у ЭНЦ 2,5–12, а худший — у Lada Standard.

Среди всех тестируемых насосов нет ни одного идеального. Победителем же во всех проведенных испытаниях оказался ЭНЦ 2,5–12 — это «Наш выбор». Отметим также насосы Прамо и СтартВольт. Остальные лучше не покупать.

Защита боковых стекол от грязи — водосток лобового стекла.