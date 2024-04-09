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Давно был в аварийном состоянии: в Вязьме обрушился автомобильный мост

Один человек погиб, пятеро пострадали при обрушении путепровода в смоленской Вязьме

В городе Вязьма Смоленской области обрушился автомобильный мост. Обрушение Панинского путепровода произошло 8 апреля около 16:30 по мск. Мост находится в черте города, под ним проходят железнодорожные пути. Опоры путепровода не выдержали, его обломки свалились на железнодорожное полотно, перекрыв движение составов.

В результате ЧП один человек погиб, пятеро были госпитализированы, сообщили в Смоленском управлении МЧС.

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В ведомстве уточнили, что по мосту в момент аварии проезжали две машины, одна из них – легковая, в ней находился ребенок 2010 года рождения. Состояние пострадавших средней степени тяжести и тяжелое, сообщили в региональном минздраве.

При обрушении путепровода был поврежден газопровод. В итоге без газа остались потребители Вяземского и Темкинского районов (около 8,8 тыс. физлиц).

Панинский мост построили в 1980 году, он давно находился в аварийном состоянии. Общественники указывали на риск обрушения с 2016 года. В 2018 году был проведен косметический ремонт путепровода, заменен асфальт. Но на капремонт вяземская администрация, на чьем балансе находился мост, средств не получила.

Причину обрушения в ходе расследования должно установить региональное управление СКР, возбудившее уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли выносливый компактный кроссовер.

Источник: управление МЧС Смоленской области, минздрав Смоленской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МЧС России
Количество просмотров 2
09.04.2024
Фото:МЧС России
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