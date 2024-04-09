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Еще один российский электромобиль постигла судьба ё-мобиля

В Тольятти региональная пресса окончательно «похоронила» стартап Zetta

В городе Тольятти продали здание, в котором реализовывался стартап по производству электромобиля Zetta. Строение передали новому владельцу вместе с находящимся внутри оборудованием. Источник со ссылкой на собственные данные сообщает, что проект «можно считать бесповоротно закрытым». В помещениях будут делать мебель и квадроциклы.

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Zetta должна была стать серийным тяжелым квадрициклом (категория L7) с каркасно-панельным композитным кузовом и сварной стальной рамой – такое позиционирование упростило бы сертификацию машины. Электромотор приводил передние колеса, запас хода составлял 180 км.

Активная фаза проекта длилась с 2018 по 2020 годы, дальше нескольких прототипов дело не пошло. По плану, серийный выпуск должен был начаться в 2020-м, однако проект не вписался в смету и заглох. В него было инвестировано около 570 млн рублей.

Известно о пяти собранных прототипах Zetta
Известно о пяти собранных прототипах Zetta

Недостающие 100 млн рублей обещал выделить Минпромторг, однако этого так и не произошло – о невозможности начать выпуск сообщалось еще в августе 2022 года.

Источник: журнал «Автоброкер Клуб»

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
09.04.2024
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