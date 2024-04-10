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Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено

На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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О закрытии моста сообщалось 5 апреля. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено через 25 мин.

3 апреля председатель Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель отметил, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак с украинской стороны.

Он заявил, что власти учитывают все предыдущие попытки террора со стороны Украины в отношении этого сооружения.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Вязьме обрушился автомобильный мост.

Источник: Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Wikimedia
10.04.2024
Фото:Wikimedia
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