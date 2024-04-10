Движение по Крымскому мосту перекрыто
Движение транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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О закрытии моста сообщалось 5 апреля. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено через 25 мин.
3 апреля председатель Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель отметил, что Крымский мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак с украинской стороны.
Он заявил, что власти учитывают все предыдущие попытки террора со стороны Украины в отношении этого сооружения.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Вязьме обрушился автомобильный мост.
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Источник: Telegram-канал «Крымский мост: Оперативная информация»
Фото:Wikimedia
10.04.2024
Фото:Wikimedia
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