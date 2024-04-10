Названы самые доступные направления для заграничных путешествий летом

Эксперт Барзыкин назвал Казахстан, Абхазию и Египет самыми дешевыми для туристов

Самыми дешевыми заграничными направлениями для российских туристов грядущим летом станут не требующие авиаперелета, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Из стран ближнего зарубежья он назвал Белоруссию, Казахстан, Абхазию, а также Армению и Грузию. Что касается отдаленного зарубежья, то это Египет, Турция. Также Барзыкин заметил, что отдых в Шри-Ланке трудно назвать бюджетным, но там есть средний ценовой сегмент.

Он также напомнил, что более широко для отдыхающих откроется КНР. Дешевле станут путешествия в ОАЭ из-за жаркой погоды.

Европейские направления более дорогие, пояснил специалист. В Европу нужно лететь транзитом, через другие страны, что втрое дороже, чем раньше, также стоить помнить о сложностях с визами, картами, платежными документами.

Основным фактором роста цен Барзыкин назвал валютный курс. «Ну и авиаперевозки. Дешевле всего там, где есть наземное сообщение. Либо массовая перевозка, как в случае Турции и Египта», – пояснил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что стала известна судьба системы «все включено» в египетских отелях.

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Источник: «Лента.ру»