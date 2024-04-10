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Продажи электромобилей бьют рекорды: эта марка стала самой популярной у россиян

Zeekr стал самым популярным брендом электрокаров в России в марте

В марте текущего года россияне приобрели 2499 электромобилей, что стало абсолютным рекордом за всю историю реализации электрокаров в стране. Относительно марта прошлого года продажи выросли в 3,5 раза. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2023 года (было реализовано 1,9 тысячи электрокаров).

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За первый квартал текущего года россияне купили 5889 новых электрокаров — в 3,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Лидером продаж остался китайский Zeekr. За март купили 1216 машин этой марки (около половины от общего количества продаж). На второй строчке - Volkswagen (269 штук), на третьем — Tesla (152 штуки). В Топ-5 лидеров также вошли Avatr (140 штук) и российская Evolute (138 штук).

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Zeekr 001
Zeekr 001

Доля электромобилей на рынке РФ продолжает увеличиваться. В марте она составила 1,7% от общего количества реализованных легковых авто. В марте прошлого года доля составляла 1%.

Ранее «За рулем» сообщал, что за АКП будет теперь у Lada Granta.

Источник: «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Zeekr
Количество просмотров 1
10.04.2024
Фото:Zeekr
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