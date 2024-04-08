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«За рулем» выяснил, что за АКП будет теперь у Lada Granta

Кадаков: АВТОВАЗ начал производство Лада Гранта с гидромеханическим автоматом

АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta с АКП. Планируется собрать около 5000 таких машин, партия будет выпускаться в течение года, сообщили в компании.

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Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков выяснил, что АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с гидромеханическим автоматом. О подготовке производства он сообщал ранее в своих радиоэфирах.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Это Гранта с гидромеханическим 4-ступенчатым автоматом Jatco JF414E, который хорошо известен многим автомобилистам. По части техники не изменилось практически ничего: та же коробка, тот же селектор в салоне, те же настройки.

Кадаков пояснил, что новых поставок АКП не было. Все гидроавтоматы были закуплены ранее и хранились на АВТОВАЗе.

Сотрудники завода проанализировали склад и расход коробок для ремонта и гарантии. Оставили необходимый запас — остальное пустили в производство.

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Торговое название машины — Лада Гранта АТ. Дата запуска продаж и розничные цены автомобиля пока не известны. Кадаков предполагает, что через пару недель эта информация появится.

Подытоживая, Кадаков отметил следующее:

Если кто захочет купить — отговаривать не стану. Неплохой автомат, отработанный. Его ресурс оцениваю в 300 000 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.

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Источник: Telegram

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ, «За рулем»
Количество просмотров 1
08.04.2024
Фото:АВТОВАЗ, «За рулем»
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

-40