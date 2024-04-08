«За рулем» выяснил, что за АКП будет теперь у Lada Granta

Кадаков: АВТОВАЗ начал производство Лада Гранта с гидромеханическим автоматом

АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta с АКП. Планируется собрать около 5000 таких машин, партия будет выпускаться в течение года, сообщили в компании.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков выяснил, что АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с гидромеханическим автоматом. О подготовке производства он сообщал ранее в своих радиоэфирах.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Это Гранта с гидромеханическим 4-ступенчатым автоматом Jatco JF414E, который хорошо известен многим автомобилистам. По части техники не изменилось практически ничего: та же коробка, тот же селектор в салоне, те же настройки.

Кадаков пояснил, что новых поставок АКП не было. Все гидроавтоматы были закуплены ранее и хранились на АВТОВАЗе.

Сотрудники завода проанализировали склад и расход коробок для ремонта и гарантии. Оставили необходимый запас — остальное пустили в производство.

Торговое название машины — Лада Гранта АТ. Дата запуска продаж и розничные цены автомобиля пока не известны. Кадаков предполагает, что через пару недель эта информация появится.

Подытоживая, Кадаков отметил следующее:

Если кто захочет купить — отговаривать не стану. Неплохой автомат, отработанный. Его ресурс оцениваю в 300 000 км.

Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.

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Источник: Telegram