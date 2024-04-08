«За рулем» выяснил, что за АКП будет теперь у Lada Granta
АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства Lada Granta с АКП. Планируется собрать около 5000 таких машин, партия будет выпускаться в течение года, сообщили в компании.
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Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков выяснил, что АВТОВАЗ начал производство Lada Granta с гидромеханическим автоматом. О подготовке производства он сообщал ранее в своих радиоэфирах.
Комментарий эксперта
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
– Это Гранта с гидромеханическим 4-ступенчатым автоматом Jatco JF414E, который хорошо известен многим автомобилистам. По части техники не изменилось практически ничего: та же коробка, тот же селектор в салоне, те же настройки.
Кадаков пояснил, что новых поставок АКП не было. Все гидроавтоматы были закуплены ранее и хранились на АВТОВАЗе.
Сотрудники завода проанализировали склад и расход коробок для ремонта и гарантии. Оставили необходимый запас — остальное пустили в производство.
Торговое название машины — Лада Гранта АТ. Дата запуска продаж и розничные цены автомобиля пока не известны. Кадаков предполагает, что через пару недель эта информация появится.
Подытоживая, Кадаков отметил следующее:
Если кто захочет купить — отговаривать не стану. Неплохой автомат, отработанный. Его ресурс оцениваю в 300 000 км.
Ранее «За рулем» сообщал, что любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел.
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Источник: Telegram
Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...