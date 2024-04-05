Любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел: что с ценой
Самый популярный у россиян кроссовер бренда Toyota – RAV4 – снова массово поставляют в страну. Цены снизились относительно января: на одном из популярных сайтов объявлений такая машина стоит 2 990 000 рублей. Такую сумму за новый RAV4 2023 года запросил «профессиональный продавец» из Омска. Комплектация авто при этом не уточняется – известно лишь, что это европейская версия модели, оснащенная 2,0-литровым 175-сильным атмосферником, вариатором и полным приводом.
Китайская модификация кроссовера, оснащенная 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 149 л.с., вариатором и передним приводом, продается за 3 036 584 рубля частником из Набережных Челнов. В стоимость входят растаможка, утильсбор и доставка по РФ (около 1,5-2 месяцев).
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Еще одна модификация, уже со 171-сильным мотором того же объема, в комплектации Adventure Plus с полным приводом доступна под заказ во Владивостоке за 3 625 000 рублей. Среди опций: бесключевой доступ, электронная приборная панель, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и так далее.
В целом, объявлений о продаже новых Toyota RAV4 на разных сайтах объявлений множество, выбор богатый.
Ранее автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал лучший недорогой китайский кроссовер с пробегом.
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Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.