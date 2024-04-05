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Любимый россиянами кроссовер Toyota подешевел: что с ценой

В Россию привезли новые кроссоверы Toyota RAV4 по цене от 3 млн рублей

Самый популярный у россиян кроссовер бренда Toyota – RAV4 – снова массово поставляют в страну. Цены снизились относительно января: на одном из популярных сайтов объявлений такая машина стоит 2 990 000 рублей. Такую сумму за новый RAV4 2023 года запросил «профессиональный продавец» из Омска. Комплектация авто при этом не уточняется – известно лишь, что это европейская версия модели, оснащенная 2,0-литровым 175-сильным атмосферником, вариатором и полным приводом.

Китайская модификация кроссовера, оснащенная 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 149 л.с., вариатором и передним приводом, продается за 3 036 584 рубля частником из Набережных Челнов. В стоимость входят растаможка, утильсбор и доставка по РФ (около 1,5-2 месяцев).

Toyota RAV4
Toyota RAV4
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

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Еще одна модификация, уже со 171-сильным мотором того же объема, в комплектации Adventure Plus с полным приводом доступна под заказ во Владивостоке за 3 625 000 рублей. Среди опций: бесключевой доступ, электронная приборная панель, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и так далее.

В целом, объявлений о продаже новых Toyota RAV4 на разных сайтах объявлений множество, выбор богатый.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Ранее автоэксперт «За рулем» Сергей Зиновьев назвал лучший недорогой китайский кроссовер с пробегом.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
05.04.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

+9